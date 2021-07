Il peso dei Palazzi regionali lungo lo "Stivale"

CAMPOBASSO. Quando cominciò? In Molise, negli Anni Ottanta. Fu da allora che la popolazione cominciò a cadere dalle scale, a diventare cieca e sorda; ed un abitante su quattro poté fruire di una pensione d’invalidità. Campobasso ed Isernia, però, non erano sole. Erano in buona compagnia, visto che pure 79.000 Liguri vennero assistiti dall’Inps. Lo stesso fenomeno si abbatté sull’Umbria dove il 4,6% della popolazione ricevé l’assegno. In Toscana la percentuale non arrivò al 3,3%, nel Lazio fu pari a quasi la metà (il 2,8%).

Ma esistevano pure Regioni virtuose come il Trentino-Alto Adige dove – nel lontano 2009 - fu concessa un unico assegno d’invalidità. Di solito, i bilanci mostrano un’Italia divisa in due, con luoghi dove la burocrazia può avere un peso dieci volte maggiore che in altri. Secondo una certa vulgata, al Nord opererebbero buone amministrazioni; al Sud apparati elefantiaci. Per i 20mila dipendenti della Regione Sicilia, l’Assemblea del Palazzo dei Normanni stanzia 2 miliardi di euro su base annua. Con una media di 50mila euro di stipendio lordo, i dipendenti dell’isola (lievitati di 5mila unità tra il 2003 ed il 2008), percepiscono il 40% in più dei ministeriali, vanno in pensione prima e con assegni - calcolati dalla Corte dei Conti - in oltre 3mila euro a testa. In Val d’Aosta l’Amministrazione regionale costa 2.500 euro ad ogni valligiano; in Trentino-Alto Adige siamo sui 2mila. I veri numeri li dà il Molise (secondo posto in Italia tra le Regioni a statuto ordinario), dove la P.a. costa 220 euro pro-capite. Ci sono Regioni dove il costo del personale pesa quasi 20 volte più che in altre. Il rapporto tra gli stipendi pagati ai dipendenti e la spesa corrente complessiva è pari in Lombardia all’1%, in Sicilia al 12%.

Il peso del Palazzo, nell’Italia che poi nega gli sprechi, diventa variabile sulle tasche dei contribuenti. Il record appartiene al Molise, ma stavolta il fatto che la Regione sia piccola c’entra solo fino a un certo punto. Il fatto è che Campobasso è meglio di Parigi, col risultato che un consigliere regionale introita più del Presidente francese Macron. In Sardegna, dopo la moltiplicazione delle Province il costo medio per abitante degli organi istituzionali supera di 4 volte quello della Lombardia, del Veneto, di Piemonte e Toscana. Si ricorderà che - nel 2005 - 17mila Sardi avevano firmato una legge di iniziativa popolare per ridurre gli stipendi dei loro rappresentanti. Ma questi, accortamente, ebbero a dichiararla “non urgente”, rinviandone l’esame a tempi di là da venire (che non sono ancora sopraggiunti).

Da buon ultimo, il federalismo fiscale (con i trasferimenti statali a piè di lista sostituiti da tasse che Sindaci e Governatori devono manovrare per far quadrare i loro conti), preannunciò una rivoluzione. In Molise, con i costi della Sanità, non si possono più effettuare calcoli sulla spesa storica (quella su cui, negli anni, si sono incrostati gli sprechi e il malaffare) bensì sui costi-standard, facendo riferimento agli importi sostenuti dai più bravi. Risultato? Antichi ospedali, come il ‘Vietri’ e quello di Venafro, sono spariti nel nulla. Calcolare il costo della Sanità per ciascun abitante è poco indicativo, perché non tiene conto della migrazione dei malati che vanno a curarsi in Lombardia (dove le strutture, finanziate in modo completamente autonomo, costerebbero 3.000 euro ad ogni cittadino) o nel Lazio (oggi la spesa sarebbe di 3.700 euro a testa per ogni abitante della Regione) o in Emilia-Romagna. La realtà odierna va fotografata sui numeri di quattro Regioni (Calabria, Campania, Lazio e Molise), alcune ancora commissariate dal Governo, e poi di altre quattro (Abruzzo, Liguria, Sicilia e Sardegna), obbligate ai piani di rientro del disavanzo, con uno sforamento complessivo che arriva a 4 miliardi di euro.

Cosa accadrà quando il federalismo obbligherà i Governatori ad aumentare le tasse ai propri elettori molto più di quanto non possano, o vogliano, fare oggi? Forse bisognerà aspettare questo evento fiscale per capire appieno quanto la Sanità sia stata (ed è) come l’albero della cuccagna del Collodi in ‘Pinocchio’.

Claudio de Luca