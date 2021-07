Punti nascita, il nuovo rapporto dell'Agenas

TERMOLI. Nei giorni più difficile per la filiera neonatale del Molise, a causa del dramma che ha colpito la famiglia di Portocannone, per la scomparsa del nascituro, Agenas ha pubblicato i risultati della Seconda Indagine Nazionale, condotta nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 e il 18 gennaio 2021, sullo stato di attuazione delle Reti Tempo-dipendenti: cardiologica per l’emergenza, ictus, trauma e neonatologica e dei punti nascita.

Il rapporto, attraverso l’utilizzo di questionari di rilevazione e valutazione per singola rete, fornisce una cornice metodologica ed informativa relativa all’implementazione delle Reti tempo-dipendenti in Italia, con una duplice funzione, sia di analisi delle Reti già istituite, sia di supporto metodologico per quelle da istituire e/o integrare.

“Siamo molto soddisfatti per l’importante adesione da parte di tutte le Regioni e le Province Autonome su tutte e quattro le Reti tempo-dipendenti – dichiara il Direttore Generale, Domenico Mantoan - Ci tengo a ribadire l’importanza di avere dati sempre a disposizione che possono rappresentare uno stimolo per il processo di miglioramento continuo, in considerazione delle dinamiche di progressiva evoluzione organizzativa delle Reti. L’attività di monitoraggio e valutazione dell’Agenzia si muove nell’ottica di estendere le Reti, in maniera omogenea su tutto il territorio, come prevede anche il riordino e l’aggiornamento del Decreto sugli standard ospedalieri, soprattutto per quanto riguarda la sempre maggiore integrazione tra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti, quella territoriale e la valorizzazione del modello hub and spoke”.

“Nonostante la pandemia, il presente Rapporto - continua il Presidente, Enrico Coscioni - attesta i progressi raggiunti e segnala l’importanza di un ulteriore impegno da parte dei diversi soggetti istituzionali e professionali per garantire su tutto il territorio nazionale lo sviluppo di strutture ospedaliere e territoriali, in grado di trattare tempestivamente e in maniera appropriata patologie, che non consentono ritardi e disorganizzazione. Le Reti tempo-dipendenti rappresentano un tassello importante del nostro sistema di cura per questo è ancora più importante il lavoro dell’Agenzia affinché vengano garantiti al cittadino equità, qualità e sicurezza nell’accesso alle cure.”

LA SCHEDA DEL MOLISE

Secondo il rapporto dell’Agenas, la Rete neonatale molisana è stata formalizzata con il DCA47/2015 ed è stata definita la gerarchia decisionale ed operativa della governance regionale rispetto alle articolazioni operative aziendali. E’ stato formalizzato il modello organizzativo di riferimento. La definizione della rete è supportata dal quadro epidemiologico e dall'analisi dei fabbisogni. Sono stati formalizzati e attuati i protocolli di integrazione operativa ospedale territorio sia di livello regionale che locale. Sono state formalizzate le modalità di integrazione delle informazioni/comunicazioni tra attività ospedaliere e attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie. La Regione ha formalizzato un finanziamento ad hoc. Meccanismi operativi: sono stati definiti e applicati i criteri per la presa in carico dei pazienti che accedono alla Rete. Sono presenti, condivise ed attive le procedure di consultazione multidisciplinare per le principali patologie. I Pai sono definiti e applicati con la condivisione dei professionisti ospedalieri e territoriali.

È previsto lo sviluppo di programmi di formazione di livello regionale svolti in modalità integrata per gli operatori della rete che comprendano il potenziamento delle competenze ed abilità di organizzazione e gestione. Secondo l’Agensa in Molise il Piano di Rete non è stato redatto e approvato. La Rete è in parte aderente ai requisiti del DM/70. Non è stato implementato il sistema informativo di livello regionale finalizzato agli aspetti programmatori e di monitoraggio. La dotazione organica del personale di tutti i nodi della Rete è in parte coerente con i parametri/standard fissati a livello nazionale in quanto la Regione dichiara che la causa è associabile al blocco del turnover. Le strutture coinvolte nella Rete non possiedono i requisiti di autorizzazione e accreditamento istituzionale previsti dalla normativa nazionale/regionale (TRAC), che sono in corso di adeguamento. Non è stata definita la dotazione tecnologica della Rete. Meccanismi operativi: Non sono stati individuati i principali Pdta (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziale), pertanto non è implementata la sezione relativa ai Pdta. Non sono stati definiti e applicati programmi di dimissione ospedaliera protetta e/o assistita.

Vi è in parte evidenza della definizione di protocolli condivisi per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante i trasferimenti interni alla rete o delle dimissioni in ambiente ospedaliero e territoriale (solo post partum). Non è previsto un sistema formalizzato di monitoraggio e valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni/servizi erogati nonché dei meccanismi di integrazione/continuità assistenziale della Rete. Non è documentata la partecipazione a sistemi di monitoraggio nazionale delle reti. Processi sociali: Non è prevista una valutazione formalizzata e periodica dell'integrazione dei servizi e dei Pdta dal punto di vista dei professionisti. Risultati: I dati di processo ed esito rilevati dai sistemi di monitoraggio della qualità dell'assistenza e del benessere dei professionisti non sono portati a conoscenza e discussi con gli operatori con cadenza periodica, non sono individuate le possibili aree di criticità e relative azioni di miglioramento, sono monitorate in parte le azioni di miglioramento (manca il monitoraggio periodico). Non viene monitorata la mobilità interregionale. Non vengono descritte le modalità con cui sono resi pubblici i dati/informazioni relativi alle attività della Rete, umanizzazione dell’assistenza, azioni di miglioramento; vengono in parte descritte quelli relativi alla qualità percepita e al coinvolgimento delle associazioni di pazienti e/o cittadinI.