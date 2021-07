Lavori di riparazione, Molise Acque ridurrà giovedì il flusso idrico del 20% in 10 Comuni

TERMOLI. Non ci manca proprio nulla in questo luglio 2021, domani sono possibili disagi nell’approvvigionamento idrico per ben undici comuni serviti dall’Acquedotto Molisano centrale.

Molise Acque ha reso noto che "a causa dei lavori di riparazione della condotta idrica dell'Acquedotto Molisano Centrale all'interno della camera di manovra del Nodo 68", dalle ore 5.00 alle ore 20.00 del giorno 15 luglio 2021 Molise Acque provvederà alla sospensione del flusso idrico, fino a regolarizzazione dello stesso nella mattinata del 16 luglio 2021.

Il provvedimento riguarda Termoli, Guglionesi, Campomarino, Petacciato, Portocannone, Montenero di Bisaccia, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni.

A Guardialfiera, invece, sospensione totale del flusso idrico.

Molise Acque pertanto ha invitato gli undici comuni ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella mattinata di venerdì 16 luglio.

Il Comune di termoli provvederà ad informare la Acea Molise per gli adempimenti di competenza finalizzati a ridurre al minimo i disagi all’utenza