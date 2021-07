Il Cup colpisce ancora all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. i contagi sembrano rallentare, le vaccinazioni sembrano procedere ma il problema della fila e della disorganizzazione per accedere all'Ospedale San Timoteo di Termoli sembra non essere cambiata, anzi peggiorata.

Nel corso di questo mesi le risposte date ai pazienti ormai stanchi e amareggiati della situazione sono state svariate: "bisogna pazientare perché siamo in una situazione di emergenza, bisogna pazientare perché è stato cambiato il programma del cup, bisogna pazientare perché c'è poco personale."

Sono quasi due anni che viene chiesto ai pazienti di "pazientare" ma la situazione non cambia anzi peggiora.

Stamattina sotto i tendoni del triage, con un garbino e un caldo che non da tregua, c'erano in fila anche anziani e persone malate. È inaccettabile far attendere i pazienti fuori, in condizioni a dir poco disumane e alla ricerca di un angolo di ombra, creando così assembramenti e situazioni di rischio.

Ma la situazione indigna ancor di più nel momento in cui si entra in ospedale perché ci si imbatte in ambienti ampi, freschi e vuoti e proprio in quel momento sorge la domanda: perché far fare la fila all'esterno, al caldo e con il rischio di sentirsi male, quando all'interno il nosocomio di Termoli gode di ampi spazi dove i pazienti potrebbero attendere il loro turno al cup o alle visite specialistiche seduti, al fresco e adeguatamente distanziati? Perché dopo due anni ci si trova ancora di fronte ad una disorganizzazione di questo tipo?

I pazienti sono stanchi, sconfortati, amareggiati, non riescono più a "pazientare" come hanno fatto fino ad ora. Pretendono rispetto. Pretendono di vedere garantito il loro diritto alla cura.