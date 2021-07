Postazione di lavoro: come garantire l'ergonomia in ufficio e in smart working

TERMOLI. L'ergonomia della postazione di lavoro è uno dei requisiti fondamentali per chi trascorre molte ore in ufficio.

La recente diffusione dello smart working, che nell'ultimo anno ha costretto oltre 6,8 milioni di italiani a riorganizzare i propri spazi domestici, ha fatto luce sull'importanza di poter disporre di un workspace ergonomico e confortevole, in grado di sostenere, a casa come in ufficio, il peso di lunghe giornate passate al pc.

Di fronte a questa nuova esigenza, gli ambienti domestici hanno subìto una piccola rivoluzione: le aree adibite al living sono state riadattate a zona studio, ricavando un ufficio multitasking, anche in ambienti talvolta ostili; ma il new normal, alla luce del ritorno in azienda, ha imposto una riflessione più profonda anche sui luoghi destinati al lavoro, ponendo l'attenzione sull'importanza che alcuni supporti possono avere sulla salute dei dipendenti.

La valutazione, in particolare, si è concentrata sugli aspetti che, più di tutti, possono garantire l 'ergonomia delle postazioni di lavoro , come scrivanie ad altezze regolabili e sedute dagli assetti flessibili.

Una perfetta postura in ufficio, infatti riduce l'adozione di vizi posturali e i dolori muscolo-scheletrici, oltre ad avere un ruolo molto importante anche sul benessere psicofisico degli individui.





Creare un workspace ergonomico a casa e in ufficio

Una postazione da lavoro ergonomica è formata da una serie di elementi che definiscono una seduta confortevole.

Sedia e scrivania rivestono sicuramente uno dei ruoli più importanti, due soluzioni d'arredo ufficio che, nel loro insieme, possono garantire una postura corretta.

La scrivania, in particolare, si stima possa avere una funzione cruciale anche nel post pandemia, quando, stando ai dati di Osservatori.net, il 29% delle aziende interverrà per differenziare le aree di lavoro.

Tuttavia, a uno scrittoio di dimensioni opportune, con un piano di lavoro regolabile, deve sempre accostarsi una poltrona di qualità adeguata, che possa prevenire efficacemente l'insorgenza di disturbi posturali.





Come scegliere la sedia ergonomica

Una sedia ergonomica deve possedere alcuni requisiti, tra cui la regolazione dello schienale. A una seduta adatta a una postazione di lavoro, infatti, è richiesta la massima adattabilità in altezza, oltre alla presenza di sistemi atti a preservare il benessere del dorso.

Tra questi si distinguono il meccanismo a contatto permanente, che consente allo schienale di inclinarsi per aderire ai movimenti del corpo, e i meccanismi sincrono e asincrono, il primo assicura l'oscillazione contemporanea di seduta e schienale, il secondo la regolazione dei due supporti in modo separato.

Questi aspetti, naturalmente, non devono essere sottovalutati, soprattutto poiché un'opportuna flessibilità della seduta, accompagnando i naturali movimenti del corpo, può ridurre la rigidità che contribuisce ad affaticare i muscoli.

Tuttavia, ad avere una funzione molto importante sono anche il poggiatesta e i braccioli, che alleggeriscono il peso che grava sul collo e sulle braccia, con effetti positivi sul comfort.





Ergonomia in ufficio: gli effetti su schiena, collo e gambe

Per quanto riguarda i problemi posturali che, nello specifico, possono interessare la schiena, una buona soluzione è quella di dotare la sedia operativa di un supporto lombare: un dispositivo che si fissa sullo schienale, per assecondare la naturale curvatura del corpo.

Per dare un sostegno maggiore alla parte bassa della schiena, è possibile invece equipaggiare la sedia di un cuscino ergonomico in Memory Foam, che facilita la circolazione sanguigna e assorbe le sollecitazioni che gravano sulla colonna vertebrale.

Naturalmente, le aree sottoposte a stress fisico durante la seduta sono diverse. Tra le zone più soggette a dolori da postura vi è il collo, spesso caricato di una tensione che può sfociare in rigidità, mal di testa e cervicalgia.

In questo caso, oltre alla seduta, si può intervenire sulla scrivania, prevedendo l'inserimento di un supporto per monitor che faciliti la regolazione dell'altezza dello schermo. Per dare sollievo alle gambe si può invece optare per un poggiapiedi, uno strumento spesso sottovalutato, ma fondamentale per conseguire e mantenere una postura corretta a lungo.