GUARDIALFIERA. Tra Guardialfiera e Bolzano: i tesori posti sotto l’acqua.

Guardialfiera giace sul versante di una collina che digrada pianamente verso il lago. E’ un borgo dove si mangia (bene!) davanti ad uno specchio lacustre formatosi a seguito della realizzazione di un invaso. Qui è nato Francesco Jovine (“Signora Ava”). Le origini del Paese si perdono nei secoli, come documenta la Chiesa di S. Maria Assunta (11° secolo). D’intorno all’abitato fanno da cornice boschi, campi coltivati a frumento, ad ulivi e vigneti. L’edificio sacro è ben noto ai lettori dello scrittore che vi ha ambientato una gustosa scenetta (quella della scialappa di cui fu protagonista don Matteo Tridone nel romanzo). Incorpora, al suo interno, testimonianze più antiche di un tempio pagano costruito secoli prima.

Ma ciò che attira l’attenzione del viaggiatore è ben altro. Il lago di Guardialfiera è un invaso artificiale creato tra gli anni ’60 e ’70 con la costruzione di uno sbarramento sul fiume Biferno. La diga avrebbe dovuto dar vita ad una fornitura costante di acqua (potabilizzata) in una regione che di agricoltura vive; e che, perciò, necessita di enormi quantitativi di tale risorsa. Per fortuna l’opera non portò con sé soltanto questo beneficio quand’anche la nascita di un capolavoro panoramico immortalato, in tutto il suo monumentale insieme, persino in un film di Checco Zalone. Si tratta del lago e di un viadotto lunghissimo, montato su campate. Oggi il bacino attira turisti-‘mordi e fuggi’ che vengono soprattutto per ammirare una certa sorpresa che se ne sta nascosta sotto le acque. La creazione della diga finì con l’allagare la gran parte dei terreni che sottostanno al borgo. E così un vecchio ponte, quello di Sant’Antonio (reintestato al condottiero punico Annibale da tempo immemorabile), soprattutto nel corso del periodo estivo, quando le acque cedono alla calura, fuoriesce e ritorna a far rivedere la sua ‘groppa’, segnalando amaramente che la risorsa liquida sta venendo meno.

I racconti dicono che il condottiero cartaginese ne abbia calpestato il fondo, col suo esercito, per dirigersi verso Canne, in Puglia, durante la seconda delle guerre puniche. Ma c’è un’altra attrazione imperdibile, in Italia, ancora più ricca di suggestioni, per l’impatto che può avere nei confronti dei visitatori. In Val Venosta, un altro lago, quello di Resia, nasconde una nuova storia, emergendo periodicamente dalle acque. Qui, però, non si tratta di un ponte calpestato da eserciti in marcia; ma di lontani èchi che fanno cenno a fantasmi, come documentato in immagine dalla serie tv di ‘Netflik’, intitolata “Curon” (trasmessa nel giugno del 2020), ed il fortunato romanzo “Resto qui”, scritto da Marco Balzano. Durante i lavori di manutenzione del bacino il livello dell’acqua fu abbassato e l’invaso ne rimase svuotato. Tornarono, così, alla luce i resti di un paesino, sommerso nel 1950, con la sua piccola chiesa romanica (rimontante al 14° secolo. Un tempo il Passo aveva tre laghi naturali: quelli di Resia, di Curon (detto di Mezzo) e S. Valentino alla Muta. Con la costruzione della diga, i tre laghi vennero unificati, ma l’opera finì per sommergere completamente l’antico centro abitato di Curon Venosta, che venne in seguito trasferito più a monte. I lavori iniziarono nel 1939. L’intenzione era quella di sfruttare i bacini naturali per produrre energia idroelettrica. Le attività furono sospese solo durante il secondo conflitto mondiale, per poi riprendere nel 1946.

La realizzazione causò non poche polemiche fra gli abitanti del posto, che tentarono di rivolgersi al Papa per scongiurare la costruzione della diga. Ma ogni tentativo fu vano e le acque dei tre laghi sommersero le 163 case del borgo e 500 ettari di terreni coltivati. Fra gli edifici c’era anche l’antica chiesa del ‘300, di cui è rimasto visibile il campanile, che fa capolino tra le gelide acque, divenuto presto una delle più grandi attrazioni della provincia di Bolzano. Lo spettacolo affascina. D’inverno il lago si ghiaccia e diventa possibile addirittura raggiungere il campanile a piedi. La leggenda narra che, di notte, si odono le campane suonare. Questo pittoresco borgo sottacqua si può scoprire attraverso un videogioco che permette di ‘ammirare’ Curon, immergendosi nel suo passato. Un’idea che l’Assessore regionale al turismo non ha mai avuto per propagandare il Ponte di Annibale a Guardialfiera.

Claudio de Luca