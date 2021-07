Terrore nell'agro di Tavenna: branco di cinghiali attacca giovane agricoltore, salvato dai cani

TAVENNA. Un pomeriggio come un altro si è trasformato in un incubo per un 19enne che ha riportato numerose ferite in seguito ad una caduta mentre fuggiva da un branco di cinghiali.

I fatti sono avvenuti a Tavenna, in contrada Peticone, al confine col territorio di Montenero di Bisaccia, lungo la SP 13.

Secondo la ricostruzione il ragazzo si trovava nel podere di proprietà di sua nonna, ove è solito recarsi. Accolto festoso dai quattro cani della donna, il giovane si stava dirigendo verso l’abitazione quando un branco di circa venti cinghiali, di diversa stazza, sarebbe apparso dalla boscaglia lì vicino dirigendosi verso di lui, con fare minaccioso.

Il ragazzo, nel tentativo di fuga, è caduto rovinosamente a terra rischiando di essere travolto dal branco. Provvidenziale l’arrivo dei quattro segugi che, senza pensarci due volte, sarebbero corsi verso il ragazzo mettendo in fuga i cinghiali. Una volta in salvo, il giovane si è recato al pronto soccorso dove hanno verificato le sue condizioni e rimediando una prognosi di circa dieci giorni a causa di una spalla lussata ed alcune escoriazioni sul corpo a causa della caduta violenta al suolo.

Sfortunatamente non è un episodio isolato e gli avvistamenti di branchi di ungulati si fanno sempre più frequenti. L’altro ieri, solo per citarne una, alcuni esemplari hanno invaso un campo coltivato a Rio Vivo a Termoli, in pieno giorno, alla ricerca di cibo.