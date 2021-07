TERMOLI. Anticipata a domani sera la cerimonia di sorteggio per San Basso, da questa mattina prime iniziative in vista della festività patronale del 3 e 4 agosto.

Questa mattina, col coordinamento del parroco della cattedrale monsignor Gabriele Mascilongo, si è proceduto al rito della vestizione della statua di San Basso, affidata alle donne devote e ai cavalieri di San Basso, una rappresentanza della marineria e altri storici collaboratori.

Un rito che non era aperto al pubblico che si consuma nel chiuso della cattedrale, ci sono testimonianze antiche che abbiamo mostrato dove appaiono personaggi come don Rocco Sciarretta che sono stati storia della nostra città.

Il rito dopo la messa delle 8.30 vede portare la statua del santo al centro della navata, su un piedistallo, con una vestaglia addosso rosso porpora e da lì le donne e gli uomini, preparano la mitra, il copricapo, il pastorale, le reliquie, l'anello, zucchetto, colletto mantello episcopale.

La cosa che colpisce e la grande devozione con cui le persone coinvolte in questo rito, si commuovono tantissimo ad ogni gesto che fanno con venerazione verso la statua del nostro santo Patrono.

Festività che anche quest'anno subiranno a causa delle restrizioni anti-Covid, risentiranno di alcune privazioni, come ad esempio il sorteggio per vedere quale barca porterà il santo in processione per mare il 3 agosto, che non avverrà in piazza Duomo, proprio per evitare assembramenti, in origine si doveva tenere sabato 17 Luglio alle 19,30 in piazza Pescatori davanti al Mercato Ittico, ma con limitazioni di presenze riconducibili agli armatori e familiari e autorità civili e militari, ma anche questa cerimonia è stata anticipata di 24 ore, perché stando alle previsioni meteo sabato sono previsti forti piogge e quindi ci sarà sempre nella stessa location, ma domani venerdì 16 luglio.

Quest'anno poi la statua del Santo Patrono andrà in processione ma a portarlo sarà un furgone pick-up che lentamente seguito da un’altra autovettura scoperta con a bordo il vescovo, sfileranno per corso Fratelli Brigida a salire, corso Umberto e corso Nazionale e far ritorno in cattedrale, le altre funzioni religiose restano confermate, anche il giorno 3 la statua dopo la messa verrà portata al porto sull'imbarcazione che verrà sorteggiata, con il pick-up.

La sera del 3 agosto dopo essere stata ripresa dalla barca, verrà messa in venerazione, come sempre verrà posta all'atrio del mercato Ittico, alle 6.30 del giorno 4 agosto, la messa e poi il ritorno in Cattedrale, quindi, pomeriggio alle 17.30 pontificato all'aperto maltempo permettendo.

Nel video anche la testimonianza in dialetto termolese di Lucia Marinaro.