Fascicolo sanitario elettronico, modalità di accesso in Molise

CAMPOBASSO. Ancora novità sulla sanità molisana: per l'effetto dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), si rende noto, come da comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise dell'8 luglio 2021, che a far data dal 12 luglio 2021 sono state modificate le procedure per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico. A seguito di tali modifiche il cittadino non dovrà più recarsi presso gli sportelli distrettuali della Asrem per il rilascio ed il recupero password delle credenziali ma potrà accedere allo stesso esclusivamente tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale di autentificazione, la cui attivazione può essere effettuata scegliendo tra diverse modalità, rivolgendosi ad uno dei gestori di identità abilitati (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim, Lepida, etc), come da informazioni presenti sul sito spid.gov.it. I cittadini già in possesso delle credenziali provvisorie, rilasciate precedentemente alla data del 12 luglio 2021, potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 settembre 2021, con la possibilità di reimpostare la propria password e aggiornarla autonomamente direttamente all'interno del portale FSE. Le Farmacie, dal 12 luglio 2021 potranno continuare ad acquisire il consenso alla consultazione e al pregresso del FSE, fornendo le necessarie informazioni agli utenti, ma al termine di tale procedura non verranno più generate né consegnate le suddette credenziali "deboli" per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. L'utente potrà procedere al rilascio del consenso alla consultazione da parte dei sanitari del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico anche presso gli sportelli distrettuali territoriali della ASREM. A far data dal primo ottobre 2021, sarà possibile accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico solo tramite delle credenziali SPID, in quanto il portale consentirà l'accesso solo attraverso l'identità digitale.