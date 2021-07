Punto nascita di Termoli chiuso, Molinari: «L'opinione pubblica dovrebbe conoscere i fatti»

TERMOLI. Venerdì 16 luglio, all’Asrem è il giorno dell’audit fissato dal direttore generale Oreste Florenzano, che ascolta oltre al primario facente funzioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo, Dino Molinari, tutto il personale medico e sanitario che ha preso parte prima al parto e quindi alle drammatiche ore in cui è deceduto il piccolo di Portocannone, lunedì scorso, nel tardo pomeriggio.

In questi ultimi giorni abbiamo provato ripetutamente anche a contattare lo stesso primario facente funzioni Molinari, che lunedì scorso si trovava fuori regione. Tuttavia, al di là di sgomento e amarezza, altro non è trapelato dal dirigente medico del San Timoteo. Non rilascia interviste (anche perché non può), ma abbiamo potuto cogliere il suo stato d’animo: «Purtroppo non possiamo dare informazioni e rilasciare dichiarazioni circa la nostra attività medica e i nostri problemi quotidiani, mentre sarebbe utile che l’opinione pubblica fosse messa al corrente sulle condizioni dell’ospedale prima di farsi un’idea spesso fallace».

E’ evidente come il suo pensiero sia simile a quello della maggior parte dei cittadini che vedono in questa ultime decisioni Commissariali e Aziendali la volontà di sottrarre un servizio fondamentale alla popolazione del Basso Molise La politica (sanitaria e non) non è stato in grado di potenziare servizi fondamentali per i suoi cittadini che continuano a lasciare la Regione, la quale è in preda a continuo e inesorabile spopolamento, e chi resta è costretto a rivolgersi presso altre realtà sanitarie, dove non trovano certo migliore professionalità e accoglienza.

Come le voci raccolte in queste mattine davanti allo stesso San Timoteo «Il risultato di quest’ultima aberrante decisione è quello di prestare il fianco a chi vuole continuare a screditare un ospedale e le professionalità in esso operanti per poi cogliere l’occasione per rimaneggiare ulteriormente l’offerta», viene ribadito a chiare lettere da tanti stakeholder sul territorio, opinione diffusa e radicata in città, tra la gente e tra coloro che hanno combattuto dal 2019 in avanti. «Non ci potrà essere cambio di direzione nelle scelte dell’utenza se ciò non inizia dalle scelte politiche – ammnistrative

I sacrifici messi in campo da oltre un decennio dagli operatori poco o nulla possono in questa situazione di lassismo, incertezza e assenza di programmazione», posizioni che vedono specialmente in prima linea i comitati locali, che vorrebbero blindare San Timoteo e Punto nascita.