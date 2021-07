Mare senza barriere, a Campomarino torna l'inclusività di ‘Spiaggia abile’

CAMPOMARINO. «Anche per quest’anno un tratto di spiaggia libera sarà dedicato alle persone diversamente abili, al fine di garantire vacanze in sicurezza agli utenti e ai loro accompagnatori». Lo comunicano il sindaco Pierdonato Silvestri e l’Amministrazione Comunale.

Il tratto di spiaggia riservato ai diversamente abili è dotato di 12 postazioni dislocate nel rispetto delle norme di sicurezza e della distanza interpersonale richiesta dalle normative anti Covid.

Una passerella collegherà il marciapiede con la battigia per consentire di spostarsi in modo agevole e sicuro e per raggiungere le postazioni dotate di due carrozzine Job a ruote leggere e maneggevoli. La struttura impermeabile e resistente delle carrozzine consentirà alle persone con difficoltà motorie permanenti o transitorie di usufruire di un accesso agevolato al mare e ad un’area attrezzata con servizi igienici differenziati.

A disposizione dell’utenza saranno presenti i ragazzi del Servizio Civile Universale - Olga, Chiara, Annalaura e Francesco - pronti ad offrire un prezioso contributo e ad accogliere e supportare quotidianamente gli utenti.

Le spiagge per disabili sono ormai una realtà sempre più diffusa.

Il tema della disabilità e del superamento delle barriere architettoniche rivestono un’importanza fondamentale al quale è necessario dedicare un’attenzione ed un riguardo particolare. L’intenzione è quella di offrire soluzioni ed alternative importanti che possano garantire il diritto di fruire di servizi ad hoc per i diversamente abili.

La collaborazione tra gli Assessorati alla Politiche Sociali, al Demanio e al Turismo è rivolta a raggiungere questo obiettivo, considerato fondamentale da parte di tutta l’Amministrazione Comunale.

La “SPIAGGIA ABILE” è ubicata sul Lungomare degli Aviatori, nel tratto di spiaggia libera adiacente il Lido MARE CHIARO.

Di seguito gli orari di accoglienza e supporto all’utenza: