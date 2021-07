TERMOLI. Sarà il peschereccio ‘Nuovo Saturno‘ ad avere l’onore e l’onere di portare la statua del patrono della gente di mare nella processione canonica del 3 agosto. Lo ha deciso la sorte - o forse San Basso - questa sera, venerdì 16 luglio, alla presenza delle famiglie di pescatori, delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, dell’amministrazione comunale e dei termolesi doc accanto a numerosi turisti. Grande assente il vescovo che, a causa di impegni alla chiesa del Carmelo e in un eremo tra Petacciato e Guglionesi, non ha potuto partecipare all’estrazione che è stata anticipata di un giorno a causa dell’allerta meteo. Evento che TermoliOnLine ha seguito in diretta sulla pagina facebook grazie al direttore Emanuele Bracone.

Con l’entrée musicale di Nicola Palladino, che ha dedicato canzoni e poesie in vernacolo omaggiando la termolesità verace e l’Ode al Santo “venuto dal mare”, si è proceduto alla consegna di una valigetta con l’effige del Santo e la nuova tabella di armamento “da tenere a bordo per legge” ha ribadito ai pescatori termolesi Paola Marinucci dell'associazione 'San Basso 7.0'.

La cerimonia è stata ospitata per la prima volta in assoluto al Mercato Ittico ubicato al Porto di Termoli, sommessa e sentita, molto diversa da quelle a cui eravamo abituati nell’era pre-Covid: “Anche se è una location insolita, il nostro sentimento è sempre orgoglioso e dentro il nostro cuore. Viva San Basso", il commento del sindaco Francesco Roberti.

Una platea insofferente, causa maltempo e pioggia, ha assistito, devota e speranzosa, alle manine dei giovanissimi termolesi che, uno dopo l’altro, si sono avvicendati per estrarre il nome fortunato dall’urna, cercando di nascondere l’ansia e la speranza di sentire chiamare il nome della propria imbarcazione.

Tra le papabili imbarcazioni in lizza c’erano: Nuovo Condor, Nettuno Secondo, Fulvia Prima, Papà Antonio, Miante, Nuovo Silicio, Nonno Rocco, Romeo e Rosalia Papponetti, Nuovo Trenta Carrini, Lorenzo Primo, Nuovo Saturno, Moby Dick Primo, Cosimo Padre, Kristal, Matte e Francesco Cannarsa, Pandora, Girolamo Padre, San Pio, Petrosino, San Nicola e Maria Rita.

Questo l'ordine di estrazione: Nuovo Silicio, Romeo e Rosalia Papponetti, San Nicola, Nonno Rocco, Petrosino, Nettuno Secondo, Girolamo Padre, Cosimo Padre, Papà Antonio, Kristal, Nuovo Trenta Carrini, Nuovo Condor. Un urlo liberatorio sulla pesca di ‘W San Basso’, uscito per ben due volte di seguito come a voler rimarcare la scelta.

Il foglietto decisivo, quello che segue la scritta ‘W San Basso’ che, come da tradizione, decreta il momento tanto atteso, ha premiato Nuovo Saturno. La riserva va a ‘Matteo e Francesco Cannarsa’. Uno scroscio di applausi ha seguito il momento, tra le lacrime di gioia della famiglia che si è aggiudicata la vittoria.

“Ci tengo a sottolineare quanto sia importante legame tra Termoli, San Basso e porto e il fatto che siamo qui, nel porto, è importante”, il commento del Comandante della Capitaneria.