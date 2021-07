CAMPOMARINO. Bosco Fantine a rischio? Sembrerebbe davvero di sì. Quasi quotidianamente i Vigili del fuoco devono intervenire nella zona di pregio a Sud di Campomarino per incendi di sterpaglie, come è avvenuto anche nella serata di ieri, quando un rogo di sterpaglie si era improvvisamente esteso, anche se poi la pioggia ha dato una mano concreta a far rientrare l'emergenza, l'ennesima degli ultimi giorni.

Già in precedenza, ricordiamo come siano state denunciate delle persone nella stagione estiva 2020 per l'innesco di roghi in quella parte di territorio. Nell'ultima settimana denunciati presunti piromani a San Martino in Pensilis e a Fossalto.

In corrispondenza di picchi 'infernali' di caldo torrido, dunque, si aggiungerebbe la mano dell'uomo. A questo possiamo anche sommare la mancata cura della vegetazione, nonostante precise ordinanze, specie per impedire che le fiamme causino interruzioni nei collegamenti.

Ma Bosco Fantine è un gioiello da valorizzare, anche preservandolo dall'assalto di chi non lo rispetta, mettendo a rischio flora, fauna e non solo.