TERMOLI. Prima vera ondata di maltempo sulla costa molisana dell’estate 2021, che aveva già vissuto un prologo dall’apertura delle spiagge di metà maggio per alcuni weekend

Poi, è scoppiato il caldo a giugno e dopo diverse settimane in cui il clima ha fatto boccheggiare un po’ tutti, è giunta la tanto attesa “rinfrescata”, che come sovente accade ogni anno è abile a funestare proprio i fine settimana.

Le previsioni erano quelle di fenomeni anche estremi, per fortuna sin qui non si sono manifestati.

Il terzo sabato di luglio ne ha risentito, temperature in calo anche di 8-10 gradi, ombrelloni chiusi e gente che ha affollato le strade, specie con le automobili, oltre che il centro cittadino.

Qual è lo scenario delle prossime ore?

Secondo gli esperti di 3Bmeteo.com, «Il vortice depressionario che venerdì ha valicato le Alpi continua la sua marcia verso sud raggiungendo nel weekend anche le regioni centro-meridionali. Comporta un peggioramento del tempo quindi anche al Centro-Sud, con temporali anche forti, accompagnati da grandine e locali nubifragi. Il fronte collegato tenderà però ad allontanarsi dalle regioni settentrionali, favorendo così un ritorno a condizioni via via più stabili al Nord e successivamente sul medio-alto Tirreno. Le temperature torneranno a salire al Nord, mentre continueranno a calare al Sud per l'afflusso di correnti più fresche trasportate da un teso flusso di correnti settentrionali dirette verso il centro del vortice depressionario. Nel dettaglio:

METEO SABATO. Avvio molto instabile sulle centrali adriatiche e sull'alta Puglia con rovesci e temporali anche forti e possibili grandinate e nubifragi, in estensione in giornata alle zone interne tirreniche e in sconfinamento alle coste toscane, laziali e in serata campane, nonché al resto della Puglia e Basilicata, a tratti violenti sul settore lucano.

METEO DOMENICA. Decisamente più instabile sulle centrali adriatiche e al Sud con piogge e rovesci già al mattino, temporali dal pomeriggio più frequenti sulle zone interne, in Campania, Calabria, Lucania e nordest Sicilia, localmente forti e accompagnati da grandine. Migliora invece in Puglia con tendenza a variabilità, salvo residue piogge al mattino sul Gargano. Temperature stabili o in lieve rialzo. Ventilazione ancora tesa di Maestrale, di Tramontana sul medio-alto Adriatico».