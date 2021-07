Amo la fabbrica, ma molto di più amo il mio borgo antico

TERMOLI. Ma che razza di confronto è quello tra un sito lavorativo ed un sito storico? In prima battuta sarebbe come confrontare ciliegie con cocomeri o pastasciutta con carne.

In realtà il legame c’è eccome. Basta guardarli (i due siti) secondo l’ ottica di fonte di guadagno e quella dei tempi lunghi

Nuova fabbrica di batterie

La notizia è bella, bellissima. Viene realizzata a Termoli la nuova fabbrica per la produzione delle batterie di tutto il gruppo Stellantis, essenziali per i motori elettrici nell’ambito dello sviluppo dell’auto elettrica.

Anzi è fantastica, se si pensa che nei mesi precedenti si è temuto tout court per la chiusura dell’attuale stabilimento, (la cui produzione è legata ai motori endotermici) con relativi licenziamenti.

Anzi è super meravigliosa, se pensiamo che nel panorama nazionale di chiusure di fabbriche medie e grandi con centinaia di famiglie che perdono spesso l’unico sostegno economico, la riconversione dello stabilimento di Termoli appare come un fiore in pieno deserto,come una pompa di benzina dopo 200 km con la riserva di benzina prossima allo zero, come un sole raggiante dopo mesi di grigiore informativo sul proprio destino lavorativo.

Quanto sopra, ossia la riconversione in linea con la transizione ecologica, dà una garanzia di continuità lavorativa almeno per alcuni decenni. Personalmente ho visitato fabbriche che sono giunte alla longevità di oltre mezzo secolo, se pur con l’aiuto inevitabile di aggiustamenti e rifacimenti di alcune parti. E’ pur vero che, ad oggi gli scenari produttivi e competitivi cambiano con maggiore velocità, comunque in questo caso siamo di fronte ad una fabbrica nuova che produce le batterie, che servono per l’auto elettrica, che rappresenta quasi per definizione il futuro. Insomma abbiamo di fronte alcuni decenni di tranquillità, di lavoro, di reddito.

Borgo Antico

Può esistere un termolese che non ami il Borgo Antico? Esso inizialmente era solo un piccolo promontorio disabitato , attaccato alla terra da quel centinaio di metri che partono all’incirca dall’attuale belvedere dei fotografi, costeggiano a’ muraglia (quella dietro la fontanella) per arrivare alla Torretta Belvedere.

Esso prima dette rifugio agli ex abitanti dell’attuale quartiere Porticone, i quali per salvare le loro cose e soprattutto la loro pelle si spostavano dalla loro zona quando veniva attraversata da eserciti in transito che portavano ruberie e uccisioni. Ad un certo punto, stanchi di questi trasferimenti salvavita, decisero di stabilirsi in quel promontorio appena, appena collinoso che dava rifugio anche attraverso alberi e vegetazione.

Nei secoli il borgo crebbe fino a prendere la conformazione attuale e si arricchì del Duomo, del Castello e dell’attuale Muraglione con relativa passeggiata di Federico II di Svevia, oltre che di viuzze, vicoletti e squarci panoramici caratteristici.

Ora è evidente che amiamo il Borgo Vecchio per la sua bellezza e per la sua storia. E non ce lo diciamo da soli, ma lo leggiamo anche su riviste nazionali ed estere. Il NYT indica il Molise come uno dei 52 posti al mondo dove andare in vacanza.

Ma c’è un altro motivo per amare il Borgo Antico . Basta rispondere alla domanda: il Molise sarebbe arrivato all’apprezzamento nazionale ed internazionale, se non ci fosse stato anche il Borgo Antico?

Apprezzamento che dura da oltre 60 anni (facendo riferimento al periodo del turismo di massa) e che è stato fonte di ricchezza per il paese ed i suoi cittadini. E lo sarà per sempre,dato che il Borgo Antico è indistruttibile.

Conclusione. Le fabbriche vanno e vengono, si aprono, si chiudono e si delocalizzano. Possono avere un destino anche pluridecennale, ma sempre incerto e dipendente dai membri sconosciuti di un Cda avente sede chi sa dove.

Il Borgo Antico c’è e ci sarà sempre. Ha subito l’invasione saracena ed è sopravvissuto alla seconda guerra mondiale.

L’amore per il Borgo antico è dovuto alla bellezza alla storia ai ricordi e perché no all’essere fonte imperitura di guadagno. Mentre l’amore per una fabbrica non solo è limitato al guadagno, ma è limitato anche nel tempo.

Insomma non c’e confronto. Sarebbe come paragonare il grande amore della vita ad un amore passeggero dell’estate.

Perciò amo la fabbrica, ma molto di più amo il Borgo Antico.

Luigi De Gregorio