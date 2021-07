TERMOLI. Acqua piovana invade la carreggiata in alcune strade, come Rio Vivo e via Firenze, ad esempio.

C’è chi ci ha anche sottolineato come si fosse formata una colorazione anomala in superficie, nel tratto di mare vicino al depuratore e su questo abbiamo chiesto una verifica della situazione.

Per fortuna non ci sono state conseguenze a causa del maltempo e l’accumulo in superficie è sabbia sollevata dai fondali, dopo che lo “sfioratore” dell’impianto riversa in mare l’acqua proveniente delle reti bianche, sopraggiunta con veemenza.

Gli operai dell’ufficio tecnico di Termoli, assieme al dirigente Gianfranco Bove hanno effettuato dei sopralluoghi nelle aree che solitamente risultano critiche quando c’è pioggia battente, ricognizioni sul lungomare Nord, all’altezza del Panfilo, a Rio Vivo adiacente ai lidi e via del Mare.

Qui, l’unica criticità, a causa del restringimento della carreggiata per i lavori di consolidamento fatti dalla società Autostrade, tuttavia nel giro di 15 minuti, cessata l’ondata più violenta delle precipitazioni meteoriche, la situazione è tornata alla normalità.

Tuttavia, la squadra delle manutenzioni resta in allerta e procederà a nuove verifiche nel corso della giornata.