Emergenza cinghiali, Confagricoltura chiede l’intervento dell’Esercito

CAMPOBASSO. “Il numero degli ungulati ha ormai raggiunto i 40mila capi e non è più possibile continuare ad affrontare il problema con soluzioni che andrebbero bene in un contesto di normalità. Come Confagricoltura chiediamo la messa in campo dell'Esercito per organizzare una seria campagna di abbattimento controllato, in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, i veterinari dell'Asrem e se necessario il coinvolgimento dell'Università per procedere nel modo più attento e sostenibile”.

Questa la proposta fatta da Confagricoltura, per tramite del suo rappresentate Serafino Bulmetti, durante la riunione del tavolo tecnico svoltosi lo scorso 15 luglio presso la prefettura di Campobasso.

Presenti alla riunione il Sindaco di Campobasso Gravina, che ne ha chiesto l’incontro dopo che anche nella città capoluogo vi sono stati incontri ravvicinati con dei piccoli branchi di cinghiali nel centro cittadino, un rappresentante della provincia di Campobasso, Dirigenti della Questura, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Regione Molise, Anas, Anci, Asrem e le organizzazioni sindacali agricole Confagricoltura Molise, Cia e Coldiretti.

Durante il tavolo tecnico sono state elencate tutte le iniziative sin qui intraprese per contenere l’emergenza cinghiali. Iniziative che, purtroppo, non sono risultate sufficienti tanto da concludere che: “il numero degli ungulati è fuori controllo e il solo utilizzo dei cacciatori specializzati non basta e soprattutto inapplicabile in un contesto urbano”.

A tal proposito il rappresentante di Confagricoltura Molise, Serafino Bulmetti, nel suo intervento ha invocato la messa in campo dell'Esercito per organizzare una: “seria campagna di abbattimento controllato, in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, i veterinari dell'Asrem e se necessario il coinvolgimento dell'Università per procedere nel modo più attento e sostenibile”.

“Trattasi di una emergenza regionale, e da tale deve essere trattata, si ritiene che il numero degli ungulati a ormai raggiunto i 40mila circa e non si può continuare ad adottare soluzioni che andrebbero bene in una situazione normale. - evidenzia Bulmetti - Le capacità e la professionalità dei nostri soldati potrebbe contribuire a risolvere il problema in modo rapido efficace e sicuro”.

Proposta avallata anche dalle altre organizzazioni sindacali presenti al tavolo: “questa è una piaga che affligge tutto il mondo agricolo che attende da anni soluzioni a questa emergenza” conclude Serafino Bulmetti.

Il tavolo è stato aggiornato e l'augurio è che si prenda in seria considerazione quanto proposto unitamente dalle organizzazioni agricole.