TERMOLI. Entra nel vivo la sfida del consorzio TermoliseMare, che vede a capo l’ex assessore regionale Antonio Di Rocco. Una iniziativa privata che vuole collaborare col Comune e la Regione per cercare di riqualificare un territorio degradato come il quartiere di Rio Vivo-Marinelle. L’iniziativa verrà illustrata ai residenti domani sera, alle 19, all’Ultravolo. «Ci rivolgiamo a tutti voi, cittadini di Rio Vivo-Marinelle e a quanti hanno case e terreni in queste Contrade e che sperano comunque di migliorare le loro condizione di vita e/o valorizzare i loro beni. Considerato che, come sapete abbiamo nei decenni trascorsi sollecitato più volte IL Comune, il Consorzio dl Bonifica e anche la Regione, per una possibile soluzione di queste nostre Contrade per risolvere lo stato di degrado ambientale, disagio e pericolosità per i circa mille abitanti e residenti in tale territorio. Abbiamo constatato il persistente stato di abbandono e pericolosità incombenti, in particolare con la rete di bonifica molto datata e fatiscente, della mancata messa in sicurezza di tutta la valle del Biferno, delle frequenti mareggiate sulla costa e le conseguenti erosioni della stessa.

L'assenza totale di taluni servizi primari: fogne, presidi di sicurezza igienico sanitari, condizioni delle strade non a norma, prive di marciapiedi, illuminazione e con gravi rischi di incolumità, specie nelle ore notturno, per gli anziani, donne e bambini. Prendiamo atto del persistente immobilismo verso questo nostro territorio, compresa la grave inadempienza per la mancata attuazione dell'accordo di programma stipulato in data 27/05/2005,tra il Comune di Termoli e la Regione Molise, con la quale si affidava al Comune l'avvio della procedura per la riqualificazione urbanistica delle nostre contrade. Con un gruppo di cittadini volenterosi e audaci abbiamo promosso e costituito il 12 aprile scorso, il Consrozio che avevamo già ampiamento preannunciato, per attivare una serie di iniziative finalizzato alla soluzione dei nostri problemi, nonché proporre agli Enti preposti e/o in collaborazione con essi il recupero, la riqualificazione Urbanistica, la bonifica e la sicurezza di tutto il nostro quartiere.

E lo abbiamo denominato Consorzio "TermoliseMare". Un sodalizio come strumento operativo, unico interlocutore e rappresentante di tutta la comunità ivi interessata, per proporre, interloquire e collaborare con gli enti preposti e gli operatori interessati per la risoluzione dei secolari problemi di questo nostro quartiere". Invitiamo tutti i cittadini e proprietari di beni, proprietari di beni e comunque interessati alla riqualificazione delle Contrade indicate, a partecipare all'assemblea generale di tutti gli interessati, residenti e titolari di beni domani sera all’Ultravolo. Chi non può venire può contattarci per chiarimenti, visionare gli atti per partecipare come socio del consorzio "TermoliseMare", anche al fine di affermare il principio che: "più ne siamo e più è sicuro farcela e prima faremo". Noi promotori e costituenti abbiamo preparato il carro ora tutti dobbiamo caricarlo di adesioni e di impegno per "trasformare Rio Vivo-Marinelle in un moderno villaggio turistico". Vi aspettiamo!» Il motto del Consorzio è: cordialità, solidarietà, equità, partecipazione solidale, serietà e rispetto con tutti.