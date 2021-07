«Andremo a ritirare lo striscione per Giulio Regeni accantonato in municipio»

TERMOLI. Mercoledì 21 luglio alle ore 10 attivisti locali si troveranno dinanzi il Municipio di Termoli insieme ai consiglieri comunali di opposizione per ritirare il secondo striscione di "Verità per Giulio" la cui affissione era stata decisa all'unanimità con una delibera di Giunta Comunale.

«In seguito alla "volata" del primo striscione affisso, che era stato acquistato da alcuni cittadini, il secondo, anch'esso finanziato da cittadini e opposizione, purtroppo ha fatto una brutta fine ma per fortuna stavolta il vento vigliacco non lo ha fatto poi volare così tanto lontano: foto pubblicate su vari social e testimonianze di alcuni passanti hanno dimostrato che lo striscione giace ripiegato per terra dietro le finestre del balcone del Palazzo municipale al quale era stato affisso. Pare che stavolta lo striscione sia stato talmente resistente che nessuna raffica, a parte quella potente dell'indifferenza e della menzogna, lo abbia portato via.

Si invitano tutti i cittadini che ne vogliano fare parte ad essere presenti in nome di una ritrovata sincerità e trasparenza: non c'è bisogno di essere presi in giro, se l'Amministrazione Comunale di Termoli non vuole aderire alla campagna di richiesta di Verità e Giustizia per Giulio basta che ritiri e annulli la delibera.

Sarà con noi anche la sagoma cartonata di Patrik Zaki, un altro cittadino per il quale si chiede libertà e giustizia e per il quale invece ogni fazione partitica si divide in nome di chissà quale valore umano e politico».