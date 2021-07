TERMOLI. Terzo appuntamento della rubrica balneare “L’estate addosso”.

Approfittando del clima di euforia calcistica data dalla vittoria della nazionale azzurra agli europei, proprio a poche ore dalla finalissima di Wembley, abbiamo incontrato un protagonista del calcio che fu a Termoli, Nicola Perricone, autentica icona giallorossa, che ha sfiorato le massime serie calcistiche nazionali e ha anche vestito nelle categorie giovanili la maglia della Nazionale Italiana con Bearzot allenatore.

Negli anni 70 era il nostro idolo lui che stava vivendo un'avventura calcistica partendo da Termoli, ha toccato città di rilevanza notevole calcisticamente parlando, ha conosciuto giocatori e allenatori, uno che ha risentito proprio in questi giorni dopo tanti decenni, come Gaetano Salvemini, che hanno scritto la storia del calcio italiano.

In lui noi scugnizzi del borgo vecchio vedevamo colui che realizzava i nostri sogni, per noi sono rimasti sogni, per lui invece un bagaglio di soddisfazioni ed esperienze che gli sono servite anche in seguito che lo stesso ha trasmesso ai figli.