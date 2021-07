"Fiera degli invalidi", il filone d'inchiesta a Foggia dell'ex procuratore di Larino Vaccaro

LARINO. Ludovico Vaccaro, già P.m. a Larino ed oggi a Foggia, indaga sulla cosiddetta 'Fiera degli invalidi' Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Foggia, Ludovico Vaccaro (sino a qualche mese fa titolare della Procura di Larino) sta conducendo indagini nel capoluogo pugliese sulla cosiddetta ‘Fiera delle invalidità’ che, peraltro, non è un fenomeno localmente limitato. Già da un monitoraggio, risalente al 2019, si parlava di una media di un centinaio di casi nazionali con dipendenti finiti sotto procedimento disciplinare per essere incorsi nel reato di corruzione: si trattava di 94 casi di mazzette percepite; di queste, 33 riguardavano le Sedi Inps del Meridione, 25 quelle delle grandi isole, 21 quelle del Centro, 10 quelle del Nord-Est e 5 quelle del Sud.

Poi, alle inchieste interne, sono seguite quelle giudiziarie; e si è scoperto che, bene spesso, una Direzione regionale non riusciva a praticare l’abituale rotazione del personale perché preceduta da un avviso di garanzia. Il caso-Foggia, di cui si tratta in questa sede, si è verificato ai primi di luglio; l’avviso, sottoscritto dal dottor Vaccaro, concerne accuse relative ad un presunto scorretto esercizio delle funzioni, riferendosi – talvolta - ad atti contrari ai doveri d’ufficio. Ma si parla anche di falso ideologico e materiale. Nel capoluogo pugliese, a meno di un’ora dai confini molisani, un medico legale ed un funzionario amministrativo sono finiti agli arresti domiciliari. Il primo per la qualità rivestita di componente della Commissione di riconoscimento delle invalidità.

Ma c’è stato anche un terzo accusato, dipendente da un Caf del luogo. Il trio avrebbe ricevuto danaro (o regali) per ‘riconoscere’ un’invalidità totale, addirittura in carenza di una dèbita visita medica. Da canto suo il professionista sanitario viene accusato di essersi accontentato di mille euro mentre il funzionario avrebbe chiesto per sè uno ‘smartphone’. Ora la Procura , retta dal dottor Vaccaro, sta visionando gli atti trattati dai tre al fine di scoprire la sussistenza di presunti eventuali casi analoghi. Nel frattempo una perquisizione effettuata nella dimora del medico avrebbe provata la disponibilità di 17mila euro in contanti, tenuti nascosti parte in una lavatrice ed altri in uno zaino. In sostanza le Autorità inquirenti si sarebbero convinte che i casi di corruzione sarebbero tanti e che è soprattutto nel Meridione che si procederebbe a sistemare pratiche ed a riconoscere inabilità in cambio di favori materiali. In Italia, per dirla tutta, sono oltre tre milioni le persone risultate affette da limitazioni funzionali gravi; e 2 milioni i soggetti percipienti una indennità di accompagnamento. I reati sarebbero pure di altro genere. C’è, per esempio, chi entra, abusivamente nella Banca-dati dell’Inps al solo fine di “accelerare” determinate pratiche. A Salerno, per esempio, la cosa sarebbe accaduta per ben 41mila volte. In Sicilia è stata accertata persino il reato di associazione a delinquere. Nel caso dell’inchiesta, intitolata “Pathology”, è venuta fuori una serie di truffe su pensioni di invalidità oppure relative ad altre misure previdenziali; tutto sempre in cambio di mazzette, Il danno per la Pubblica amministrazione?

E’ stato stimato, sinora, all’incirca in un milione di euro. A questo punto non poteva mancare la criminalità organizzata che ha preso a fare capolino fra le carte di chi indaga.

