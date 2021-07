CAMPOBASSO. Come ogni lunedì l'Asrem ha diffuso la mappa del contagio da Covid nel Molise, che peraltro Termolionline aggiorna quotidianamente. Dei 104 casi di positività attualmente attivi nella nostra regione, 50 sono a Guglionesi, ragion per cui è stato introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, oltre che in tutte le altre situazioni, tranne che in casa propria.

Ecco la mappa aggiornata:

50 Guglionesi

17 Campobasso

6 Bojano

4 Isernia, Montenero di Bisaccia

3 Termoli, Carpinone

2 Campomarino, Castropignano, Campolieto, San Giovanni in Galdo.

1 Larino, Guardialfiera, Fornelli, Civitanova del Sannio, Montaquila, Pettoranello del Molise, Pietracatella, Ferrazzano, San Giuliano del Sannio, Mirabello Sannitico.