Covid, Totaro: «Restrizioni non servono, accelerare su vaccini e aggiunta personale medico»

TERMOLI. «Covid 19, Introdurre provvedimenti di prevenzione come il coprifuoco, l'uso della mascherina, distanziamento etc, quando cominciano a salire il numero dei ricoveri / ospedalizzazioni ed aumenta il tasso di occupazione delle terapie intensive, cosa che avviene diverse settimane dopo i contagi, "è come chiudere i cancelli quando i buoi sono scappati"». Lo afferma il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Cosa ci sarebbe di nuovo in questa proposta rispetto a quanto è stato erroneamente fatto nelle ondate precedenti?

Fare questo potrebbe essere null'altro che ripetere il grave errore commesso nelle fasi precoci delle ondate epidemiche precedenti e se non è già esplosa in estate una nuova impennata lo si deve ai vaccini e alla bella stagione.

Ma in autunno le variabili sociali e climatiche cambiano profondamente e non sappiamo ancora quanto incideranno sui contagi e sulla gravità della malattia.

L'autunno è vicino e si deve scongiurare il pericolo, se si fa ancora in tempo, di caricare le polveri che poi potrebbero esplodere in settembre/autunno con il ritorno a scuola.

Nel frattempo è necessario continuare a correre per vaccinare tutti i molisani con la seconda dose, soprattutto gli over 60 non ancora vaccinati e cosa ancor più importante vaccinare a casa tutti i pazienti fragili non deambulanti e non trasportabili cosa possibile per questi ultimi solo con una organizzazione ASREM specifica di equipe medici/infermieri appositamente costituite (l'esercito non basta)».