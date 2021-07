TERMOLI. Arrivata con precisione svizzera sotto il castello Svevo di Termoli la tappa molisana della grande staffetta degli atleti paralimpici ideata dal grande Alex Zanardi, “Obiettivo3”.

L'iniziativa sportiva che ha preso il via lo scorso 4 luglio e terminerà il prossimo 25 luglio, 65 tappe, 18 regioni attraversate da nord a sud, 70 atleti paralimpici interessati a passarsi da mano in mano il testimone. Ad accogliere gli sportivi sotto il castello termolese il Cip Molise (Comitato Italiano Paralimpico) alle ore 12, il testimone in mano a Fabio Serraiocco da consegnare, un momento davvero emozionante agli atleti Adamo Peschi e Lorena Ziccardi, i due sono ripartiti alla ore 16 per Larino, mentre domani mattina 20 Luglio alle ore 8 da Campobasso, Antonello Pizzi pedalerà alla volta di Benevento.

Un evento che davvero emoziona. La presidente del Cip Molise Donatella Perrella ha annunciato che attendono con entusiasmo l'arrivo degli atleti.

A Termoli ad attendere i ciclisti proveniente da Lanciano c'erano tra gli altri per dare il benvenuto a Termoli l'assessore alla Cultura Michele Barile, l’assessore regionale alle Politiche sociali Filomena Calenda e la cognata di Alex Zanardi, Barbara Manni coordinatrice del progetto.