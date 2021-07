Punto nascita di Termoli, la dura presa di posizione del sindacato dei medici Cimo

TERMOLI. Il sindacato dei medici Cimo, presieduto a livello regionale da Quintino Desiderio, interviene sula vicenda del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Presa di posizione datata 17 luglio, nel giorno in cui il Tar ha disposto la riapertura del Punto nascita.

Una lettera indirizzata ai vertici della sanità molisana, come struttura commissariale e Regione Molise, prefetto, sindaco e anche Palazzo Chigi.

«E’ pervenuta notizia e copia di note ufficiali del Commissario ad Acta per il piano di rientro dai debiti sanitari della Regione Molise e del Direttore Generale dell’AsReM che, con modalità borboniche o, quantomeno irrituali, dispongono la sospensione immediata delle attività di accettazione ostetrica presso il Presidio Ospedaliero di Termoli con il pretesto della morte di un neonato post partum, sulle cui modalità, cause e concause sono ancora in via di espletamento gli accertamenti sia amministrativo che giudiziario.

Con altra nota la Direzione Strategica Aziendale richiede a Strutture Ospedaliere limitrofe (Ospedale di Vasto, Ospedale di Foggia, Ospedale di San Giovanni Rotondo) “nelle more dell’attivazione e formalizzazione di accordi interregionali…… (sic!!), la disponibilità all’accettazione ospedaliera di donne che necessitano di assistenza ostetrica.

In disparte le considerazioni sulla legittimità degli atti su richiamati che saranno, ovviamente, vagliati dalle competenti Autorità Giudiziarie, spiace rilevare come, da parte degli Organi Direzionali della Sanità Molisana si precostituiscano sentenze prima dei processi, predisponendo ed assumendo atti e strategie capotiche che nulla hanno a che fare con la corretta funzionalità della macchina sanitaria Molisana, né con una sua adeguata programmazione.

Non solo, ma si predispongono ed assumono atti e strategie di obbligata migrazione sanitaria d’ufficio, chiedendo ad altre regioni l’accettazione di pazienti che necessitano di assistenza ostetrica. Il tutto in una regione sotto piano di rientro che prima del Commissariamento aveva debito sanitario, Presidi Ospedalieri funzionanti e personale medico e paramedico adeguato e nella quale il Presidio Ospedaliero di Termoli, in particolare, garantiva esso assistenza sanitaria alle regioni limitrofe, non la chiedeva!! Dopo quindici anni di Commissariamento, ovvero con l’intervento di Organismi Direzionali dedicati ed esperti, questa regione si ritrova sempre con il debito sanitario, senza, però i Presidi Ospedalieri e senza il personale, tant’è che la Direzione Strategica non solo chiede, irritualmente, aiuto alle regioni limitrofe ma ha fatto intervenire Croce Rossa e Medici Venezuelani per garantire un minimo di assistenza sanitaria (si fa per dire!!) ai Ns corregionali.

Il tutto, ovviamente, in una regione con l’Azienda Sanitaria Unica sfornita del piano relativo alle Urgenze ed Emergenze Sanitarie, sfornita delle garanzie relative al trattamento delle patologie tempo dipendenti, sfornita di elisoccorso, sfornita di DEA di Secondo Livello, depauperata di presidi sanitari efficienti, riempita di strutture sanitarie territoriali, peraltro non funzionanti, e depauperata, speriamo non irrimediabilmente, di personale medico dipendente ed in cui i concorsi, da qualche decennio, o non si espletano ovvero quando si bandiscono hanno tempi di esecuzione biblici!!!

In questo marasma generale, ovviamente diretta responsabilità della Struttura Commissariale, l’unico rimedio proposto è la migrazione sanitaria forzata e d’ufficio, con notevoli danni all’erario regionale, ovvero se non trovi il supermercato sotto casa vai a fare la spesa a Milano!!

Per tutti questi motivi e per tanti altri che saranno ampiamente descritti in un libro bianco che verrà dato alla stampa e consegnato agli Organi Giudiziari competenti, la scrivente richiede l’immediata revoca delle irrituali, capotiche ed illegittime disposizioni relative al Punto Nascita di Termoli. Decorsi inutilmente 5 giorni dalla presente, verranno adite le competenti Autorità Giudiziarie, nonché informati tutti gli organi di stampa nazionali. Il sindaco di Termoli, che legge per conoscenza, voglia attivare tutte le procedure ritenute utili e necessarie nella Sua qualità di Responsabile della Sanità del Comune di Termoli, anche attivando le procedure di convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci, così come previsto dalle normative vigenti».