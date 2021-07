La Città invisibile plaude al progetto di ResQ-People saving people: la nave c'è!

TERMOLI. Col plauso della Città invisibile e di tante altre associazioni sparse sul territorio è stato raggiunto un traguardo incredibile: pronta una nave per il salvataggio dei migranti.

«Abbiamo la nave! È da un anno che aspettiamo questo momento: amiche, amici, ce l'abbiamo fatta. Insieme. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo: una nave per salvare vite nel mar Mediterraneo.

Siamo felici e incredibilmente emozionati. La nave c'è, è diventata realtà. Nelle prossime ore ve la presenteremo meglio: restate sintonizzati!»

Questo il messaggio condiviso da ResQ - People saving people.

«Ma ora e prima di tutto dobbiamo dire grazie: a ognuna e ognuno. A chi ci ha messo tempo, lavoro, piccole o grandi donazioni, a chi ha passato parola con gli amici, a chi ha organizzato raccolte fondi o ha offerto materiale tecnico... a chi è salito a bordo di ResQ, in qualunque modo, credendo in questo progetto complicato in un periodo ancora più complicato, e portando avanti l'idea semplice che nessuno, proprio nessuno, deve morire in mare. Poteva sembrare impossibile: insieme, ci siamo arrivati. Ecco la nave. E ora avanti tutta, per farla navigare. A più tardi! Forza tutti noi!»

«Poteva sembrare un'impresa impossibile, ma unendo l'impegno e gli sforzi di tutte e tutti siamo arrivati fin qui: abbiamo una nave! Dal ponte della ResQ People vogliamo ringraziarvi dal profondo del cuore. Ora avanti tutta, facciamola navigare!«

Il progetto nasce da un piccolo gruppo di amici, professionisti di varia natura che, stanchi di vedere morire migliaia di migranti nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, cercando per sé e per i propri figli un domani migliore, hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza e provare a mettersi in gioco, con un unico obiettivo: restare umani.