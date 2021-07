Maltempo alle spalle, da mercoledì torna il caldo

TERMOLI. Secondo le previsioni formulate dagli esperti di 3bmeteo.com da domani tornerà il caldo, dopo questi ultimi 5 giorni caratterizzati da clima instabile e maltempo.

«Grazie all'insediamento di un anticiclone in espansione dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale il tempo sulle nostre regioni è destinato divenire via via più stabile nel corso dei prossimi giorni. Farà eccezione una lieve variabilità pomeridiana su tratti dell'arco alpino e della dorsale appenninica, con ancora qualche rovescio o temporale in dissolvimento in serata. Le temperature torneranno a salire, seppur in misura ancora contenuta e senza eccessi di calore almeno fino a metà settimana. Successivamente l'anticiclone comincerà a ricevere un contributo di aria più calda dal Nord Africa, con le temperature che inizieranno a crescere più vistosamente a ridosso del prossimo weekend. Ecco i dettagli per i prossimi giorni:

METEO MERCOLEDÌ. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione favorirà una giornata più stabile sull'Italia con tempo in gran parte soleggiato. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud.