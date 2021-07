La realtà virtuale sempre più diffusa, dai videogames al gioco digitale

ROMA. Mentre il mondo del lavoro, complice la pandemia, spinge sempre di più verso lo smart working , il panorama videoludico punta sulla realtà virtuale.

Stando agli ultimi dati, crescono le vendite dei visori VR, soprattutto quelli che non hanno bisogno di essere collegati a un PC per funzionare. Nei primi mesi del 2021, i visori per la realtà virtuale hanno registrato un aumento di vendite del 52,4% rispetto ai primi tre mesi del 2020.

I dati sono stati resi pubblici dalla IDC, che hai evidenziato come l’82,7% dei visori non sia connesso al PC tramite cavo, rispetto al 50,5% del 2020. L'esperienza più immersiva e la possibilità di movimento rendono questi secondi modelli più interessanti, con una crescita su base annua del 41,4%.

Secondo le stime, nel 2025 si arriverà a 10 milioni di visori utilizzati nel mondo. Le aziende che hanno sfruttato al meglio questa nuova opportunità sono quelle del settore, le imprese di videogames e di gioco digitale.

Le imprese che hanno ottenuto di più, anche perché si sono mosse con un certo anticipo, nel panorama degli sviluppatori di questa tecnologia, sono:

● Oculus;

● PlayStation;

● Valve;

● HTC.

In base alle caratteristiche tecniche, i visori possono oscillare dai 300 ai 2000 euro. Le nuove tecnologie con visore VR ci sono applicate all'inizio nell'ambito videoludico. La realtà virtuale è stata utilizzata così per creare avatar del tutto somiglianti all'utente (o in base ai suoi gusti), con una forte personalizzazione anche delle scelte di gioco, che influenzano sempre di più lo sviluppo della trama.

La realtà virtuale è stata utilizzata anche a livello culturale, con mostre o itinerari museali programmati con questa nuova tecnologia. La novità è nata con l'arrivo della pandemia, per rendere disponibili le opere d'arte anche se le strutture pubbliche erano ormai chiuse, oppure per mostrare gli esiti di investimenti e progetti pubblici.

Oggi, si assiste a un'evoluzione per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e quello videoludico in genere. Infatti, per giocare a un videogioco in realtà virtuale immersiva e con una risoluzione altissima, oggi non è più necessario avere un computer di fascia alta, ma solo un visore VR di fascia alta.

In più, la nuova tecnologia ha permesso di sviluppare il settore del gioco in streaming, con diverse piattaforme, tra cui Stadia di Google.

Si tratta ancora dei primi passi, ma è abbastanza per sviluppare l'innovazione necessaria anche nei giochi del casino live . Infatti, i portali di casinò online avevano già iniziato a creare dei giochi in diretta, dove è possibile collegarsi e partecipare in tempo reale.

In particolare, i giochi dove si sono sviluppate le forme di casinò in diretta sono:

● Giochi di carte;

● Roulette;

● Ruota della fortuna;

● Giochi digitali da tavolo;

● Tutti quei giochi che prevedono il collegamento di un numero minimo di partecipanti per iniziare la partita.

Oggi, questa modalità di gioco si evolve con la realtà virtuale. Non si tratta solo di collegarsi, di vedere quante persone sono collegate e di visualizzare le loro scelte di gioco. Con la realtà virtuale e la modalità con visore VR, si può avere un rapporto più immersivo e immediato con la piattaforma, per un'esperienza di gioco completamente diversa.

Sulle piattaforme restano i giochi più popolari, ma si pensa a nuove forme di interazione con l'utente.

La novità della realtà virtuale riguarda anche il mondo dei social. Anche se le nuove piattaforme di settore (Instagram, Tik Tok, ecc.) premiano la realtà rispetto alla realtà virtuale, con utilizzo massiccio della fotocamera per i selfie per ottenere video immediati e contenuti "freschi" da condividere, su Internet ci sono piattaforme che favoriscono la socialità attraverso gli avatar.

I tempi di socializzazione con MSN e la finzione di The Sims sono ormai finiti, ma in alcuni angoli del mondo ad alta tecnologia (come gli Stati Uniti e la Cina), ci sono dei siti che permettono di conoscere persone nuove attraverso la realtà virtuale.

Rispetto al passato, queste piattaforme si caratterizzano per protocolli di sicurezza più elevati e per la possibilità di collegarsi ai social. Così, una volta tolto il visore VR, ci si può incontrare di persona e scambiarsi i contatti.

Al momento, rispetto ai social, queste piattaforme sono vietate ai minori, anche se non sempre si tratta di piattaforme di incontri.

Il passaggio dal virtuale al reale, purtroppo, non è sempre così immediato. Infatti, essere stati troppo in casa per via della pandemia e l’accesso sempre più possibile ai visori per la realtà virtuale può portare le persone a crearsi un’immagine “perfetta” che non è la loro.

La possibilità di rivedersi in prima persona, però, anche con i giochi legati al benessere e al fitness collegati con la realtà virtuale, è sicuramente un ottimo modo per recuperare l’autostima e il movimento.

Insomma, come per tutti gli strumenti, dipende da come vengono usati. La realtà virtuale ha il vantaggio di presentare mondi immaginari come se fossero reali, grazie alla tecnologia 3D e al miglioramento degli strumenti a disposizione.

Un uso intensivo, però, è sempre sconsigliato, perché distacca dalla realtà. Infatti, negli ultimi anni si è registrato un aumento esponenziale nell’uso di PC, tablet e smartphone. È ancora presto per dire che la realtà virtuale manderà in pensione questi strumenti informatici.

Quello che è certo è che la realtà virtuale è uno strumento molto interessante e flessibile, che si adatta alle esigenze di gioco, ma anche di lavoro o per il tempo libero in genere. Sarà compito dei diversi settori, ma anche della scienza, utilizzare lo strumento e programmarlo per renderlo sempre più accessibile, ma anche accettabile dal punto di vista etico.

Altrimenti, sarà difficile non pensare al film Ready Player One, dove la vita dei protagonisti e della società intera dipende da un singolo videogioco in realtà virtuale...