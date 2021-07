Dramma del neonato morto poco dopo il parto, iniziata alle 11 l'autopsia all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Martedì 20 luglio, oggi è il giorno dell’autopsia sul corpicino del piccolo Thomas, il bimbo di Portocannone morto due ore e mezza dopo il parto nel tardo pomeriggio di lunedì 12 luglio.

L’esame autoptico, alla sala mortuaria dell'ospedale San Timoteo, è iniziato alle 11, coi medici legali dell’ateneo di Foggia, incaricati dal Pm Marianna Meo, e dal consulente di parte nominato dagli indagati per omicidio colposo.

Intanto, spunta anche il provvedimento di revoca della chiusura del Punto nascita di Termoli, dopo l’ordinanza del Tar Molise di sabato scorso.

Dalla commissaria Flori Degrassi ai medici del San Timoteo, dal prefetto al sindaco di Termoli, passando per Toma, a una ventina di destinatari è stata notificata la revoca della chiusura del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo, partita sabato scorso, nel pomeriggio, dopo che il Tar Molise aveva accolto l’istanza sospensiva promossa da amministrazioni comunali, comitati e cittadini: «In ottemperanza al decreto di sospensiva cautelare del Tar Molise n. 151/2021, che si allega alla presente, si dispone l'immediata revoca della disposizione aziendale (prot. 82177/21) in oggetto emarginata e per l'effetto la conseguente immediata riattivazione dell'attività di accettazione ostetrica presso l'ospedale San Timoteo di Termoli. Il direttore medico del presidio ospedaliero di Termoli e il direttore facente funzioni del C. O set 118 - ciascuno secondo rispettive competenze - attueranno il ripristino del relativo status quo ante». Questo il provvedimento di revoca con cui l'Asrem ha ottemperato all'ordinanza del Tar Molise, firmato dal trio di vertice Antonio Lastoria, Evelina Gollo e Oreste Florenzano». Unica nota a margine, il documento non è pervenuto tempestivamente a tutti e in ospedale, qualcuno l’ha potuto apprendere solo ieri mattina.