Nel borgo antico di Termoli la presidente del Senato Alberti Casellati

TERMOLI. La seconda carica dello Stato a Termoli, ma non in una manifestazione pubblica. Parliamo della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, da sempre appartenente allo schieramento di centrodestra, con cui è presente in Parlamento ininterrottamente dal 2001, sempre al Senato, ed era stata eletta la prima volta nel 1994, mancando solo quella del 1996.

La Alberti Casellati è stata accompagnata ieri sera dallla sua scorta e dai Carabinieri nel borgo antico, in piazza Duomo, per poi intrattenersi a cena al ristorante Svevia.