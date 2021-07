Con Piscor, alla scoperta degli Ami da Pesca

TERMOLI. Ogni pescatore non può fare a meno di constatare l’ampio spazio che viene destinato agli ami in tutte le realtà commerciali di articoli da pesca. E come potrebbe mai essere diversamente: è proprio con questa tipologia di ausiliario che, dall’alba dei tempi, i pesci vengono catturati: è l’amo che si sobbarca la stragrande mole di lavoro nel combattimento con un pesce.

Sul mercato contemporaneo compaiono infatti tantissime opzioni, in grado di sopperire alle molte esigenze del pescatore di oggi, riferibili alla specie ittica che desideriamo insidiare, dal tipo di esca che vogliamo innescare, in altre parole, dal tipo di pesca che vogliamo intraprendere. Essenzialmente esistono nel mondo degli ami da pesca due macro categorie: gli ami a paletta e quelli ad occhiello.

Largamente impiegato dalla stragrande maggioranza dei pescatori, l’ amo con paletta è decisamente il più noto ed utilizzato dall’unanimità di chi pesca. Negli ultimi tempi la sua considerazione è leggermente scemata a favore degli ami ad occhiello, nonostante questo però il modello a paletta è ancora progettato e fabbricato in tantissime forme e dimensioni!

La differenza cruciale tra amo a paletta e amo a occhiello si pone nella disparità di spessore nelle rispettive estremità: In quello a paletta, lo spessore resta costante dal gambo alla punta, mentre in quello a occhiello l’ampiezza aumenta notevolmente rispetto al gambo. Questo può essere svantaggioso nell’occasione in cui si inneschino esche naturali come vermi di terra, camole, bigattini ecc.

Per tal ragione l’amo a paletta viene maggiormente scelto da chi pesca con esche naturali, poiché consente all’esca di “lavorare” meglio, scongiurando anche il fatto che la stessa muoia.

Con l’aumento e, in certi casi, con la comparsa nei nostri bacini idrici di specie ittiche di grossa taglia (come Carpe, Pesci gatto e Lucci) l’amo con occhiello sta attirando sempre maggiore interesse nel mondo dei pescatori; la sua affermazione sta nel fatto che, grazie ad esso, si possono utilizzare fili decisamente più resistenti e con diametri più spessi, ideali per effettuare nodi più saldi . L’amo ad occhiello è di conseguenza molto indicato per il carpfishing, per la pesca col vivo a Lucci e Siluri, e in generale nei casi in cui si ha intenzione di cacciare prede di “dimensione”.

Sia per l’amo a paletta che per quello ad occhiello può essere prevista la presenza o meno dell’ardiglione. Partendo dal presupposto che oggi giorno si è ormai pienamente sviluppata nell’animo del pescatore la sensibile propensione nei confronti della pratica del Catch and Release, la scelta indirizzata verso gli ami senza ardiglione sta prendendo sempre più campo poiché facilita di gran lunga le operazioni di slamatura del pesce, senza considerare il fatto che, in alcune aree di pesca No Kill, l’utilizzo dell’amo senza ardiglione è semplicemente obbligatorio. Nonostante ciò, sotto il punto di vista di molti pescatori l’amo con ardiglione identifica ancora la mediazione perfetta tra potenziale di cattura, stabilità e affidabilità.

Sono molteplici le forme che gli ami da pesca possono assumere, tali forme danno poi nome ai famosi modelli di ami che la stragrande maggioranza di noi pescatori utilizza nelle acque dolci e salate del nostro Bel Paese:

gli ami Aberdeen sono forse i più noti; essendo muniti di un lungo e lineare gambo, tali ami sono ideali ad “ospitare” esche vive di dimensioni più grandi come ad esempio i lombrichi. Rispetto ad altre tipologie di ami l’Aberdeen non è indicato quando si vuol fare “pesca grossa” in quanto la sua particolare forma fa sì che lo stesso tenda ad allargarsi, a deformarsi durante il combattimento con un grosso pesce.

Il modello Circle è uno degli ami più utilizzati dai pescatori che effettuano pesca a largo in mare alla ricerca di specie ittiche come Tonni, Marlyn ecc. La particolarità di questo amo da pesca consiste nell’ essere altamente auto ferrante, aspetto essenziale i certe tipologie di pesca.

Il modello Crystal è quello preferito dai pescatori d’acqua dolce. La leggerezza stessa del corpo ed il gambo lungo il giusto ne fanno l’ausiliario da pesca ideale per innescare Vermi di terra e Larve carnarie.

L’ amo Limerick può essere collocato agli antipodi dell’Aberdeen. Un amo dal gambo corto ma lautamente panciuto, la soluzione ideale per chi vuole innescare tipologie di esche ingombranti, che necessitano di spazio per “lavorare” correttamente.

L’ amo Svergolato è invece quel il modello di amo che dimostra la particolarità di avere la punta non allineata col gambo, bensì storta verso destra o sinistra, le opinioni sull’efficacia di tale articolo da pesca sono contrastanti: se infatti per alcuni pescatori l’utilizzo di un amo svergolato è imprescindibile, per altri tale articolo rappresenta quasi uno “scherzo” della natura.

Abbiamo espletato una breve ma esaustiva panoramica su questo oggetto da pesca, che, evidentemente, rappresenta da sempre il tratto di unione ufficiale tra l’uomo ed il pesce, consentendo di fondo l’esistenza della pesca stessa.