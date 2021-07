TERMOLI. “Poche meraviglie, cred’io, sono superiori a quella dell’infinita varietà delle parlature umane”.

(F.Cherubini, 1839).

La poesia, soprattutto quella di racconto, è una delle più ricorrenti espressioni della cultura di una Comunità. A metà del secolo scorso un impegnativo programma per estirpare quella “malerba dialettale” nelle scuole non ha dato i risultati sperati: vi è stato un sensibile aumento di coloro che hanno parlato italiano ma i dialetti non sono scomparsi. Il dialetto è diventato un po’ alla volta la lingua che cerca nella memoria quella freschezza che la lingua nazionale non sempre consente. Più recentemente si è assistito a locali notevoli impegni di studio per documentare e analizzare le sopravvivenze delle parlate dialettali, la coesistenza tra dialetto (prevalentemente in famiglia) e italiano (usato nelle ufficialità) e stimolare nuovi impegni nella tutela di quello che va considerato patrimonio linguistico degli italiani. I dialetti sono spesso area di conflitto con buffi risultati di espressioni in italiano dialettizzato e dialetto italianizzato. M. Cortellazzo (1999) aveva indicato quelli che “spesso cominciano volenterosamente il discorso in italiano (…) per tornare presto presto al dialetto, più familiare e dominato”.

La tutela del dialetto

A fronte di pregevoli impegni nella tutela dei dialetti (alcune scuole ne hanno fatto una componente didattica significativa) si nota, purtroppo, un più ampio disinteresse generale quando non si tratta di una vera avversione. Talvolta, soprattutto nei giovani, si nota una notevole difficoltà a praticare il dialetto perché cresciuti soltanto con l’italiano. Anche in famiglie nelle quali i più anziani hanno continuato a utilizzare espressioni dialettali non si è riusciti a sviluppare una “cultura del ricordo”. In ogni caso il dialetto viene utilizzato quasi esclusivamente in forma orale ad eccezione di quelle aree nelle quali il dialetto ha le caratteristiche di una vera lingua. Oralità e scrittura sono ugualmente necessarie; l’espressione orale, però, può esistere senza scrittura mentre il contrario non è possibile. L’oralità è caratterizzata da una maggiore mobilità dei termini e delle espressioni che la scrittura invece tende a congelare. Per ricordare un termine e pronunciarlo correttamente si cerca un ritmo e la sonorità data da rime, assonanze o espressioni idiomatiche che si adattano ai diversi eventi storici e sociali. Nella storia linguistica italiana i dialetti svolgono un ruolo importante perché hanno rappresentato - e in alcune aree rappresentano ancora oggi- la lingua con la quale descrivere con il massimo della espressività oggetti e situazioni ed esprimere con altrettanta efficacia sensazioni e sentimenti. L. Meneghello (1963), per esempio, dichiarava che il veneto era la sola lingua che conosceva bene. I dialetti, ancora oggi, sono spesso area di conflitto con buffi risultati di espressioni in italiano dialettizzato e dialetto italianizzato. Il dialetto può diventare un canale privilegiato di accesso a un grande patrimonio di informazioni. Attenzione, però, poiché si tratta di un patrimonio a forte rischio di perdita. Ben vengano allora tutte le iniziative legate all’uso dei dialetti per limitare i rischi che le parlate dialettali subiscano sempre più una forte regressione e perdano le specificità lessicali, fonetiche, morfologiche e sintattiche e si trasformino in quel “tecnologichese” tanto temuto da Pasolini.

Termoli: terra di poeti dialettali? Sono sotto gli occhi di tutti le manifestazioni pregevoli di un impegno a salvaguardare alcuni elementi della cultura locale e una maggiore attenzione proprio verso il dialetto, testimoniata da iniziative meritevoli di attenzione e sostegno. Al di là dei risultati dei singoli autori, nel complesso delle manifestazioni emerge una promettente sensibilità collettiva verso la Cultura Locale anche se, non di rado, si tende a cadere nella trappola delle emulazioni e in un pericoloso campanilismo. Nella storia della poesia dialettale termolese un significativo ruolo va riservato a RaffaelloD’Andrea. Con Giuseppe Perrotta è riconosciuto come padre fondatore e fonte di ispirazione per intere generazioni di poeti.

Raffaello D’Andrea (3.4.1883 - 4.4.1974)

Era sostenitore di un dialetto da usarsi, ancor prima che per la poesia, come lingua parlata e “pratica” culturale. Insisteva molto sul grande potere che le parole potevano avere e incoraggiava i giovani a non dimenticare il termolese che poteva servire, oltre tutto, per scoprire aspetti importanti della storia della città e delle proprie famiglie. Ma anche -e lo diceva ammiccando- per distinguersi da quelli che “parlano giargianese e sdreuss”. Nel 1955 Don Raffaele ha pubblicato la raccolta di “Alcune Poesie in Vernacolo Termolese Contemporaneo” (150 poesie delle circa 800 che ha scritto) presso la Tipografia Adriatica. I nipoti hanno pensato di ripubblicare questo libro ormai introvabile e metterlo a disposizione di chi ne ha interesse e per chi ha voglia di approfondire alcuni aspetti di quel periodo, quando Termoli era ancora un paese ma cominciava a vedere le prime trasformazioni. La pubblicazione, come si legge nella prefazione, “non ha alcuna pretesa letteraria; ma vuol essere soltanto una rassegna della lingua parlata da questo popolo, al solo scopo di metterne in rilievo la tipica espressiva bellezza […] usando il linguaggio del popolo nella più schietta espressione”.Un aspetto interessante è l’impegno posto nella ricerca di un accettabile modello per trascrivere il dialetto. Le soluzioni adottate da Raffaello D’Andrea saranno riprese e adottate da molti autori successivi. Il criterio generale, sia pure in forma approssimativa e sperimentale, è un sistema di trascrizione che assegna ad ogni fono una corrispondente forma grafica con una certa preferenza per i dittonghi. La sequenza delle poesie costituisce una sorta di documentario sulla Termoli degli anni del dopoguerra quando coesistevano antiche abitudini e rinnovati comportamenti, quando nuovi palazzi cominciavano a prendere il posto delle vecchie case. Quando gli abitanti cominciavano a sentirsi un po’ meno paesani. Il suo dialetto non era una interpretazione di quello che sentiva ma l’adozione coerente di quanto viveva personalmente anche grazie alle numerose attività, professionali e culturali, nelle quali era coinvolto. La lettura di queste poesie è come guardarsi in uno specchio diventando testimoni e partecipi di sensazioni, pensieri e ricordi. Dai singoli testi, come tanti fotogrammi ordinati, emerge un autore che con mano delicata trascrive le cose che osserva. Cose alle quali partecipa senza quella crosta di erudizione che sembra caratterizzare talvolta alcuni scrittori di cose locali. I racconti vanno oltre le vite individuali e si inseriscono in sistemi che suggeriscono orizzonti di più ampio respiro. Emerge, oltre al poeta, il saggio che ha visto cose e uomini e con indulgenza (e un po’ di ironia) li racconta.

La raccolta di poesie di Raffaello d’Andrea sarà presentata il 25 luglio al Teatro Verde nell’ambito della manifestazione Scrittori al Parco, organizzata dalla Casa del Libro e Frentania Teatri con il patrocinio del Comune di Termoli e la collaborazione della libreria Il Vecchio e il Mare.