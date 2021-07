Vaccini ai minori e genitori in disaccordo

LARINO. C’è un aspetto, forse sottovalutato, che sta emergendo nella campagna vaccinale. Quello dei minori figli separati, divorziati o conviventi, i cui genitori hanno una visione differente sulla somministrazione o meno del preparato per fronteggiare la pandemia. Diversi gli episodi in cui si manifesta disaccordo, sfociati dinanzi alla legge. A sottolinearlo, specie per il basso Molise, è stato il presidente dell’Aiaf Romeo Trotta. «La recrudescenza della pandemia ha posto un problema di non facile soluzione, ossia il disaccordo dei genitori in ordine alla vaccinazione dei figli minori. Qualche caso è segnalato in Molise, più specificamente nel basso Molise e riguarda sia genitori non sposati che separati e divorziati. L’avvocato Romeo Trotta, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori del Molise ha pertanto, posto, il problema lanciando un grido d’allarme. Come innanzi accennato, infatti, sempre più di frequente capita che i figli minori si vogliano vaccinare e i genitori non siano d’accordo. Vari i motivi, non necessariamente l’ostilità alla vaccinazione tout court, magari anche solo la constatazione del fatto di sottoporre i figli ad un vaccino per un virus per loro molto meno rischioso di quanto non lo sia per gli adulti. In tale contesto, non è di minore importanza il tema della tutela della collettività. Ciò posto, nel caso di disaccordo dei genitori sulla scelta di vaccinare il minore, si dovrà pronunciare l’autorità giudiziaria competente per materia e per territorio.

A tal uopo sarà fondamentale l’audizione del minore che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013 e, a livello internazionale, dall’art. 12, Convenzione di New York[3] e dall’art. 6, Convenzione di Strasburgo, deve essere disposta quando per tutte le questioni che riguardano il minore - che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento -. E’, infatti, evidente che le pronunce di legittimità nel nostro ordinamento finiscano per valorizzare la volontà dei cosiddetti “grandi minori”, quelli ormai prossimi alla maggiore età. Più in generale l’orientamento della giurisprudenza in punto di vaccinazione (obbligatorie o non) è nel senso che ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore (per la gravità e la diffusione del virus) e vi siano dati scientifici univoci e concordati che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. E ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre stiano insieme o siano separati/divorziati. In altre parole, il giudice ritiene più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (tra le altre Tribunale di Milano 17.10.2018; Corte di Appello di Napoli 30.08.17; Tribunale di Roma 16 febbraio 2017).

Per quanto attiene, invece, più specificamente i vaccini anti covid-19 si segnala una importante pronuncia del Tribunale di Trento che, con decreto del 20 luglio 2020, ha deciso una controversia in cui i genitori erano d’accordo alla somministrazione, ma non concordavano sulla tempistica con la madre che preferiva aspettare. I giudici hanno precisato che «è fonte di plurimi fattori di pregiudizio per il minore. In primo luogo, in assenza della copertura vaccinale, vi è una maggiore esposizione al rischio di contrarre una malattia; in secondo luogo l'omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo del minore limitando la possibilità di accesso alle strutture formative; in terzo luogo l'esposizione quotidiana del minore al conflitto genitoriale ne pregiudica la crescita», adottando di conseguenza un provvedimento a tutela del minore. In buona sostanza, in tema di vaccini Covid Sars 19, sembrerebbe soccombente la posizione del genitore No Vax a fronte della volontà del minore e/o dell’altro genitore di procedere alla vaccinazione e, ciò, non solo nell’interesse del minore ma anche di quello della collettività, posto che il diritto alla salute è costituzionalmente tutelato».