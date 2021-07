TERMOLI. Di viaggi la storia ne rammenta molti. La stessa storia è fatta di spostamenti e di scoperte.



Ma il viaggio che ha intrapreso la carovana zapatista è uno spostamento verso il vecchio continente, quello abitato da noi europei e non come la traversata effettuata da Cristoforo Colombo che lo condusse verso il nuovo mondo.



Partendo dal Messico giungerà a breve qui in Europa la carovana zapatista, per condividere i problemi comuni che affliggono la nostra società.

Lo scopo di questo viaggio è quello di farci conoscere il loro territorio, che non è stato conquistato ma semplicemente scoperto.

La carovana Zapatista oltretutto farà una tappa proprio qui in Molise.



Renato Di Nicola, dell’Associazione “La Paz” della macro area centrale Italiana ci ha esposto le tematiche che hanno affrontato proprio questo pomeriggio.



L’obiettivo dell’esercito di liberazione nazionale è quello di raccontarci del loro territorio conquistato attraverso l’autonomia sociale.

Poiché nella loro realtà ci sono territori auto organizzati dai villaggi e che vengono difesi dall’esercito di liberazione nazionale quando ci sono degli attacchi nei loro confronti.



L’esercito di liberazione nazionale ha creato questa insurrezione il primo gennaio 1994, giorno in cui vide la luce un trattato commerciale che avrebbe reso tutte le loro terre in balia del mercato e che avrebbe portato alla distruzione economica dei loro territori.



L’incontro si è svolto questo pomeriggio presso i locali della Chiesa del Sacro Cuore ed è volto a sensibilizzare le tematiche delicate: come la petrolizzazione dei mari e la gassificazione dei territori, per citarne alcuni. Tutti temi che interessano anche noi.



Grazie a questo viaggio in Europa si avrà la possibilità di costruire un movimento globale tra gli ultimi di tutti i posti della terra, creando domande e risposte.