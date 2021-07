San Martino, il piccolo Angelo Ciota torna a camminare grazie ai medici del Bambino Gesù

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un momento difficile, tanti problemi da affrontare, la forza e l'unità di una famiglia che accompagna il lavoro professionale e la grande umanità dei medici. Tanta luce nella vita di Angelo Ciota, che dopo un periodo di ricovero specializzato all'ospedale Bambino Gesù di Roma è tornato a camminare. Insieme a lui c'è il fisioterapista Paolo ma il ragazzo di San Martino in Pensilis sta collaborando e ha mostrato una forte determinazione e tanto coraggio. Mamma Maria Cinzia, insieme a papà Domenico, alla sorella Adriana e al fratello Alessandro, vogliono esprimere un ringraziamento a tutta l'equipe dell'ospedale Bambino Gesù, a tutto il personale e alle persone che in questi mesi hanno fatto sentire la loro presenza con affetto e nella preghiera.