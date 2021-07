TERMOLI. Decine e decine i residenti che lunedì sera, nell’impianto dell’Ultravolo, hanno partecipato al lancio ufficiale della sfida del consorzio TermoliseMare, che vede a capo l’ex assessore regionale Antonio Di Rocco. Una iniziativa privata che vuole collaborare col Comune e la Regione per cercare di riqualificare un territorio degradato come il quartiere di Rio Vivo-Marinelle.

Assieme a Di Rocco, il vicepresidente Giuseppe Montesanto, Umberto Pilla, Mario De Sanctis, «Ci rivolgiamo a tutti voi, cittadini di Rio Vivo-Marinelle e a quanti hanno case e terreni in queste Contrade e che sperano comunque di migliorare le loro condizione di vita e valorizzare i loro beni. Considerato che, come sapete abbiamo nei decenni trascorsi sollecitato più volte Il Comune, il Consorzio dl Bonifica e anche la Regione, per una possibile soluzione di queste nostre Contrade per risolvere lo stato di degrado ambientale, disagio e pericolosità per i circa mille abitanti e residenti in tale territorio. Abbiamo constatato il persistente stato di abbandono e pericolosità incombenti, in particolare con la rete di bonifica molto datata e fatiscente, della mancata messa in sicurezza di tutta la valle del Biferno, delle frequenti mareggiate sulla costa e le conseguenti erosioni della stessa. L'assenza totale di taluni servizi primari: fogne, presidi di sicurezza igienico sanitari, condizioni delle strade non a norma, prive di marciapiedi, illuminazione e con gravi rischi di incolumità, specie nelle ore notturno, per gli anziani, donne e bambini», questa l’arringa che era alla base della convocazione. Presenti anche il consigliere comunale Francesco Rinaldi e la dirigente nazionale dem Laura Venittelli.

Partecipazione e condivisione, quella rilevata all’Ultravolo lunedì sera a Termoli. «Abbiamo registrato un grosso consenso – ci ha detto lo stesso Di Rocco, commentando l’esito dell’assemblea, primo step di un percorso lungo che mira alla valorizzazione degli asset territoriali – ora dobbiamo andare e avanti e indirizzare la strada anche alla politica, che non può continuare a relegare e abbandonare il destino di questa porzione della costa».

Tra gli interventi particolare rilievo è stato dato al consigliere comunale di maggioranza Francesco Rinaldi, unico presente all’Ultravolo (oltre alla dirigente nazionale dem Laura Venittelli, interessata anche come cittadina). Rinaldi ha indicato la via della Conferenza dei Servizi per mettere gli enti pubblici e gli altri soggetti istituzionali di fronte al fatto compiuto del programma di riqualificazione.

«Noi possiamo far leva su due strumenti operativi, uno giuridico e uno urbanistico, in questo è decisiva la Conferenza dei servizi con tutti gli enti che insistono sul territorio, sincrona o asincrona, il Consorzio li deve invitare a un tavolo, e quello sarù il momento clou per tutti. Per far venire fuori i pareri e le posizioni "pubbliche", unica via per opportunità di sviluppo del quartiere». Per aderire al Consorzio al momento non sono previsti costi, ma ci sarà eventualmente una royalty per coprire le spese successiva all’avvenuta valorizzazione dei terreni, non ci sono costi. Rinaldi ha anche vaticinato l’ipotesi di un concorso di idee internazionale, da disciplinare attraverso il codice degli appalti. In verità, lui stesso ha poi fatto riferimento a una località da cui trarre spunto, quella di Marinagri, che sorge in un’esclusiva area di circa 300 ettari, adagiata tra la foce dell’Agri e le lunghe spiagge sabbiose incontaminate del Mar Jonio. La laguna dispone di un porto con circa 300 posti barca fino a 18 metri e di altri 200 fino a 12 metri, in darsena privata con possibilità di attraccare direttamente sotto l’hotel oppure davanti la propria residenza.

L’area portuale è stata insignita della Bandiera Blu per diversi anni e non è raro scorgervi gruppi di delfini a scortare le imbarcazioni.

Valore aggiunto di Marinagri è la Riserva Naturale che ospita centinaia di specie acquatiche, fra cui fenicotteri rosa e varie specie di aironi. In spiaggia, inoltre, si assiste ogni anno allo schiudersi delle uova della tartaruga Caretta caretta, specie in via di estinzione.