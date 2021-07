COLLETORTO. Pende ancora la spada di Damocle del trasferimento della nuova caserma fortorina, da Colletorto a San Giuliano di Puglia e allora il sindaco Cosimo Damiano Mele si rivolge ai livelli nazionali di Fratelli d’Italia, partito nel quale è ancora iscritto, nonostante abbia rinunciato a incarichi locali in polemica col coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, chiedendo che la vicenda approdi in Parlamento attraverso una interrogazione o comunque un atto di sindacato ispettivo. «Giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2007, il Comune di Colletorto trasferiva, in favore del Provveditorato per le Opere Pubbliche Campania-Molise, sede coordinata di Campobasso, a titolo gratuito, un’area demaniale - per tale finalità preventivamente acquistata dall’Ente Comunale al prezzo di 79mila euro, al fine di realizzare, sulla stessa, un edificio da adibire a nuova Caserma Stazione dei Carabinieri di Colletorto; A tal fine, approvato il progetto esecutivo dei lavori, in linea tecnica ed economica, in data 18.03.2009, a seguito di procedura aperta esperita in data 11.12.2008, la gara di appalto per la realizzazione dei lavori veniva aggiudicata alla “Favellato Claudio S.p.A.”, per la somma di euro 2.155.181,15.

Senonché, a seguito di una campagna d’indagine effettuatasi per la verifica delle caratteristiche geologiche-geotecniche del sito d’intervento, il Comitato Tecnico Amministrativo rendeva parere circa l’impossibilità di realizzare l’opera sull’area originariamente individuata. Pertanto, il rapporto contrattuale stipulato per la costruzione della nuova Caserma Stazione dei Carabinieri, veniva a sciogliersi per mutuo consenso delle parti. Tuttavia, l’impresa appaltatrice subordinava il proprio consenso allo scioglimento del rapporto contrattuale, al pagamento, in favore della stessa, di una somma pari al decimo dei 4/5 delle opere non eseguite. Sebbene sia trascorso un enorme lasso temporale dalla stipula del contratto d’appalto e nonostante i reiterati e ripetuti solleciti, ad oggi l’iter procedurale di recesso del rapporto contrattuale sorto tra il Provveditorato Interregionale e la Favellato Claudio S.p.A., non risulta ancora perfezionatosi a causa della mancata corresponsione, da parte della Stazione Appaltante, delle spettanze dovute in favore dell’Impresa appaltatrice. Prontamente il Comune di Colletorto, al fine di fronteggiare gli inconveniente insorti tra le parti stipulanti il contratto d’appalto, causativi di notevoli ripercussioni in ambito territoriale, proponeva un nuovo sito, posto a valle di quello originariamente individuato, presso il quale edificare la nuova Caserma Stazione dei Carabinieri di Colletorto, provvedendo, nel mentre, ad effettuare le necessarie opere di manutenzione straordinaria sull’edificio già adibito a caserma stazione dei Carabinieri di Colletorto, per un importo pari a 168mila euro. A seguito di tale proposta, il Provveditorato ed il Comando Carabinieri, a seguito dei vari sondaggi effettuati dall’Ente Comunale per un esborso pari a euro 20mila emettevano parere favorevole circa la congruità e la idoneità della nuova area demaniale presso la quale procedere all’edificazione della Caserma dei Carabinieri del Comune scrivente. Senonché, in assenza di qualsivoglia comunicazione, veniva avviato l’iter di insediamento della nuova caserma stazione dei Carabinieri non più presso il Comune di Colletorto, così come stabilito, bensì presso il comune di San Giuliano di Puglia. Premesso quanto sopra, atteso il grave danno erariale inflitto al Comune di Colletorto a seguito degli eventi descritti in narrativa, il quale si è trovato, difatti, ad impegnare cospicui fondi pubblici, oltre 300mila euro, per una nuova caserma stazione Carabinieri mai attivata e, addirittura, in corso di trasferimento presso altro Comune, con la presente si è a chiedere una rivalutazione oggettiva delle scelte prospettate, anche e soprattutto tenendo conto delle spese sostenute dall’Ente Comunale, di talché sarà necessario informare la Corte dei Conti territorialmente competente, al fine di scongiurare qualsivoglia responsabilità in capo al Comune».

Pronta la risposta da parte dei livelli nazionali di Fratelli d’Italia all’appello del sindaco di Colletorto, Cosimo Damiano Mele, sulla vicenda della caserma dei Carabinieri. A prendere in mano la questione è stato il capogruppo in Commissione Difesa della Camera, l’onorevole Salvatore Deidda, che ha chiesto al Governo di smentire il trasloco e di completare il progetto già finanziato.

«Non solo l'amministrazione di Colletorto, comune di 1.700 abitanti in provincia di Campobasso al confine tra Puglia e Molise, guidato dal Sindaco Mele, ha dovuto affrontare e superare una assurda vicenda per conservare i fondi destinati alla nuova Caserma dei Carabinieri, ma ha sempre dimostrato di apprezzare e voler mantenere la presenza dell'Arma, eseguendo tutti i lavori necessari per una struttura, quella attuale, che rispondesse ai requisiti di sicurezza e benessere dei Carabinieri – ha affermato Salvatore Deidda, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Difesa, che ha presentato una interrogazione al Governo per sapere se corrispondono al vero le motivazioni di un possibile trasferimento dell'Arma nel comune di San Giuliano di Puglia, chiedendo al Governo di preferire la costruzione della nuova Caserma come da progetto, d'accordo con il Provveditorato delle opere pubbliche di Campobasso - sentito il sindaco e letto il suo appello, ci sembra doveroso fare chiarezza visto che gli interessati non hanno nessun riscontro ufficiale, ma solo indiscrezioni a livello di chiacchiericcio. Niente contro il comune di San Giuliano, ma qui esiste un finanziamento per una nuova Caserma, ci sono state delle spese, una nuova aerea e non si capiscono le ragioni di questa scelta vista la presenza storica, gli investimenti, la posizione geografica e le dimensioni del comune. Occorre seguire e completare il progetto della nuova Caserma», ha concluso Deidda.