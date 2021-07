TERMOLI. Quarantadue anni in trincea nel pronto soccorso dell'Ospedale di Pescara ma la sua professionalità, la sua dedizione al lavoro gli aveva fatto acquisire tanta stima da parte dei colleghi e dei medici, tanto che tutti ormai lo chiamavano "Dottor Peppino".

Stiamo parlando di Giuseppe Garzarella, 75 anni, residente a Pescara da decenni, ma cresciuto a Termoli.

Nei giorni scorsi mantenendo fede a una promessa fatta a lui 20 anni prima dal Primario Roberto Albani, all'atto dell'Inaugurazione del nuovo Pronto soccorso dell'ospedale pescarese, il primario lo ha chiamato per dare a lui l'onore di tagliare il nastro inaugurale.

Giuseppe quando ricevette la chiamata del primario: "Stentavo a credere che il dottor Albani si fosse ricordato di me per darmi questo onore".

Pino per gli amici, ormai in pensione da 6 anni, ricorda il fatto quando appunto il primario gli disse oltre 20 anni fa: "Un giorno quando riuscirò ad aprire il Pronto soccorso sarai tu a tagliare il nastro".

Qualche giorno fa lo ricontattò e gli disse di presentarsi il giorno seguente alle ore 9 per fargli visitare il reparto nuovo del Pronto soccorso e poi come promesso taglierai il nastro per l'inaugurazione.

Questo è un esempio di attaccamento al proprio lavoro e anche un orgoglio termolese per Giuseppe Garzarella, un riconoscimento per lui di cui andarne fiero, quando vuoi dire i termolesi che si fanno onore e tengono alto il nome e l'onore della nostra città.

Il suo legame è saldo con Termoli, ha tanti nipoti, come colui che ci ha veicolato questa storia. Giuseppe ha lavorato nel salone del barbiere Vittorino Cieri in via Mario Milano poi ha conosciuto una ragazza a Pescara che è diventata sua moglie e si è trasfarito lì, dove è stato poi infermiere professionale all'ospedale fino al pensionamento.