Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

Funziona la Notte dei tamponi in via del Molinello Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Variante Delta diffusa tra i più giovani e vaccinazioni a rilento per le generazioni più fresche e allora la notte dei tamponi voluta dall’Asrem è stata una occasione di prevenzione.

Ci siamo recati in via del Molinello poco prima delle 21.30 e già c’era stato un flusso consistente di persone che avevano voluto sottoporsi al prelievo sul test molecolare, aperto ai maggiorenni.

Come a Termoli, a Isernia e Campobasso, erano 900 i campioni massimi da processare e immaginiamo come siano stati utilizzati tutti o quasi, anche in virtù della ripresa del contagio, meno evidente in Molise che nel resto del Paese, ma comunque con una certa consistenza rispetto alle settimane a zero contagi e dintorni prima che si manifestasse di nuovo il problema sul nostro territorio.

Tamponi e vaccini sono davvero l’unica soluzione per mettere al bando quanto più possibile il Covid-19 dall’estate 2021 che doveva essere di ripartenza e che ora, nonostante l’adozione del Green Pass, mostra qualche criticità.

Abbiamo intervistato il direttore distrettuale Giovanni Giorgetta.