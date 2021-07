In fila per le vaccinazioni all'hospitainer della Croce rossa italiana Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. La corsa al vaccino è ripresa di slancio anche in città, file notevole sia al PalAirino che all'hospitainer della Croce Rossa italiana all'ospedale San Timoteo, come dimostrano anche le immagini a corredo dell'articolo.

Come avvenuto anche in altre zone del Paese, al netto delle polemiche e delle proteste di chi anima e partecipa ai "No paura day", la consapevolezza che dal 6 agosto in poi per partecipare compiutamente e senza limiti alla vita sociale, col disco verde necessario per ristoranti al chiuso, cinema e teatri, rappresenta un stimolo ulteriore, oltre quello già "robusto" dettato dalla volontà di mettersi al riparo da forme aggressive di contagio da Covid.

Intanto, l'amministrazione comunale di Guglionesi rinnova l'invito alla vaccinazione dei giovani guglionesani, fino alle 15 di oggi è possibile aderire.

«Il sindaco di Guglionesi informa la cittadinanza che, entro le ore 15 di oggi 24 luglio 2021, presso l’Ospedale da campo del San Timoteo di Termoli è possibile effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 per gli adolescenti di Guglionesi, a partire dai 12 anni, e per i ventenni.

Possono effettuare la vaccinazione coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale e quanti, pur aderendo al programma di vaccinazione nazionale, sono in attesa della convocazione da parte dell’Asrem».