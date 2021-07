Weekend con alte temperature, a Termoli registrati già oltre 31 gradi

TERMOLI. Dopo lo scorso fine settimana funestato dal maltempo, che ha abbracciato quasi cinque giorni, ultimo fine settimana pieno di luglio col bel tempo (sabato prossimo sarà già il 31 del mese), già oggi giornata soleggiata o al più velata sulle regioni meridionali. Temperature in ulteriore aumento al Sud e sul versante adriatico, locali punte di 40°C sul Tavoliere delle Puglie. Venti di Scirocco in rinforzo, come prevedono gli esperti di 3bmeteo.com.

A Termoli, alle 13.32 punta di caldo da 31,2 gradi, come registrato dalla stazione meteo di Difesa Grande e per domani è attesa un nuovo aumento della colonnina di mercurio.