MONTENERO DI BISACCIA. Una risposta a un bisogno di ascolto, incontro e spiritualità in un’area meta di turisti e in espansione residenziale. Un progetto che racchiude anche un messaggio di apertura al territorio e di cura del Creato nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità accogliendo gli appelli di Papa Francesco e le indicazioni dei suoi predecessori

Apre una nuova Chiesa nella zona della Marina “Costa Verde” di Montenero di Bisaccia. La Diocesi di Termoli-Larino, tramite la comunità pastorale “Maria SS. di Bisaccia” di Montenero di Bisaccia (Campobasso), ha ultimato i lavori per la costruzione dell’edificio di culto “Mater Misericordiae” a ridosso dell’area meta di turisti e villeggianti che conta anche un numero significativo di residenti nel corso dell’anno in un sito vicino anche al porto turistico.

“L’apertura e la dedicazione della Chiesa Mater Misericordiae – spiega il vescovo, Gianfranco De Luca – in questo tempo di pandemia è segno e rinnovato motivo di presenza della Chiesa locale sul territorio e si propone di rispondere a un bisogno di ascolto, incontro e spiritualità in un’area che, durante l’estate, si riempie di tante persone che trascorrono le vacanze alla Marina cercando ristoro dalle fatiche quotidiane ma anche considerando una zona in espansione residenziale”.

Una Chiesa, prosegue il vescovo, “al centro di questi luoghi di quotidianità rappresenterà un punto di riferimento per la vita spirituale e pastorale, offrendo un’opportunità per riscoprire la propria fede e il senso del servizio. Un progetto che racchiude anche un messaggio di apertura al territorio e di cura del Creato nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità accogliendo gli appelli di Papa Francesco e le indicazioni dei suoi predecessori”.

Di seguito il programma degli appuntamenti:

Lunedì 26 luglio 2021 alle ore 20.45

Breve presentazione del percorso di progettazione, costruzione e realizzazione della nuova Chiesa.

A seguire proiezione del docu-film “You” in cui si racconta della Madonna Sistina di Raffaello così come è stata descritta da Vasilij Grossman (regia di N. Abbatangelo e sceneggiatura di G. Maddalena).

Sabato 31 luglio 2021 alle ore 19.00

Il Vescovo Mons. Gianfranco De Luca presiederà la solenne liturgia di Dedicazione della nuova Chiesa.

Sarà possibile seguire la liturgia anche in diretta streaming sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia su questo link:

(https://www.facebook.com/ComunediMontenerodiBisaccia/?ref=bookmarks)

A causa dello stato pandemico saranno disponibili 135 posti. Si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto delle regole di distanziamento secondo le norme vigenti in conformità alla normativa di contenimento Covid-19.

La realizzazione della nuova Chiesa ad opera della ditta “Costruzioni Camardo COST-CAM s.r.l.” di Baranello (CB) è stata finanziata con i fondi dell’8xmille alla chiesa Cattolica.

Le figure tecniche: ing. Sandro Rucci – incaricato diocesano edilizia di culto; arch. Ivano Ludovico – progettista e direzione lavori architettonici; ing. Giuseppe Sciarretta e ing. Attilio Marchetti Rossi – progettista e direzione lavori strutture ed impianti; arch. Romina Bertazzi – coordinatore per la sicurezza; arch. Giovanni Risolo – collaudatore in c.o.; dott. Gianfranco Sabatino – geologo; ing. Paolo Marinucci – direttore operativo; geom. Costantino Risolo – collaboratore; ing. Enzo Bottini – direttore tecnico di cantiere. Don Gabriele Morlacchetti e don Nicola Mattia - consulenza liturgica. Artisti Sara Pellegrini e Michele Carafa – consulenza artistica e opere d’arte.