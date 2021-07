Resta sempre solo un ricovero al Cardarelli, nel Molise 7 guariti e 17 contagi

CAMPOBASSO. Sempre nessuna novità sulla rete ospedaliera riguardo al Covid nel Molise: nessun decesso, così come nessun nuovo ricovero, trasferimento e dimissioni.

Nel bollettino Asrem di oggi ci sono 17 nuovi contagi su 756 tamponi refertati dai laboratori Asrem e 7 guariti.

I contagi: 1 Termoli, 4 Campobasso, 1 Campochiaro, 2 Campodipietra, 1 Campomarino, 3 Frosolone, 2 Guglionesi, 1 Isernia, 1 Pescolanciano, 1 Sant’Agapito.

I guariti: 1 Bojano, 3 Campobasso, 1 Larino, 1 Pietracatella, 1 San Giovanni in Galdo.

Tornano ad aumentare i casi attualmente positivi in regione, dai 113 di ieri ai 123 di oggi.

Salgono da 23 a 24 i comuni molisani con casi di contagio, Larino e Pietracatella sono i nuovi comuni covid free.

Un nuovo positivo anche a Termoli porta a 4 i casi di contagio attuali nella città adriatica.

Fermi a 492 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

In aumento, dai 2.026 di ieri ai 2.032 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 24 sui 136 della regione, a fronte dei 135 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

44 Guglionesi

17 Campobasso

16 Isernia

5 Termoli, Campomarino, Bojano, Frosolone

3 Carpinone, Campodipietra, Belmonte del Sannio

2 Montenero di Bisaccia, Petacciato, Castropignano, Acquaviva Collecroce, Baranello.

1 San Giovanni in Galdo, Civitanova del Sannio, San Giuliano del Sannio, Mirabello Sannitico, Riccia, Macchiagodena, Campochiaro, Pescolanciano, Sant’Agapito.

Un solo contagio di fuori di Regione, si tratta di una persona di Vasto.