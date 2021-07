Colle della Torre, la strada non è più un miraggio

TERMOLI. Se a Rio Vivo hanno dovuto formare un Consorzio per puntare alla riqualificazione di una zona storica, a Colle della Torre, quartiere residenziale a Nord di Termoli, i problemi erano ancora di urbanizzazione, vista l’assenza di strade degne di questo nome ancora per diverse decine di famiglie, quelle che risiedono nella parte più settentrionale della zona.

Da qualche settimana è stato aperto il cantiere che permetterà di migliorare sensibilmente la viabilità interna in loco e a nome del comitato di Quartiere, Rinaldi Angelucci, residente a Colle della Torre, ha voluto esprimere il plauso all’impegno del vice sindaco e assessore Enzo Ferrazzano, che ha seguito e permesso col tipico cipiglio che l’opera venisse appaltata e finanziata. Ci riferiamo alle strade di via Ungaretti e via Saba, soprattutto: «Da parte nostra vera gioia e soddisfazione dei residenti dell’intero comprensorio (Ungaretti, Saba, Petrarca, Quasimodo, Moravia) i quali, per il tramite di un loro portavoce (il sottoscritto), che esprimono le più infinite gratitudini all’assessore Ferrazzano per l’impegno e l’onere assunti al fine della definitiva realizzazione delle opere di che trattasi ed in attesa da anni». Come ci ha riferito il Rup, l’architetto Francesco Paolo Avellino, «L’intervento consiste nel completamento parziale delle opere di urbanizzazione primaria nell’ambito dell’area di Colle della Torre, nello specifico dei tratti stradali di via Ungaretti e via Saba.

L’attuale sede stradale si presenta sotto forma di un percorso sterrato e tortuoso di larghezza variabile, che sarà riqualificato ampliandone la sezione ed asfaltando l’intero percorso. Sarà inoltre realizzata l’illuminazione pubblica su tutto il tracciato e nel tratto finale di via Saba, all’interno di un’ampia rotatoria, sarà creata una piccola area di verde attrezzato». Una missione della struttura tecnica che ha visto all’opera l’intero assessorato ai Lavori pubblici, proprio sotto la guida di Ferrazzano. Importo di 327mila euro circa, coi lavori affidati alla ditta Casciano.