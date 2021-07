TERMOLI. Non è la pubblicità di due stabilimenti balneari, entrambi molto noti. Non è la presentazione dei servizi di spiaggia da essi offerti. Non è il confronto tra due location entrambe belle, se pur diverse.

Essi rappresentano il tratto di spiaggia oggetto di discussione tra due storici termolesi Antonio Smargiassi e Giovanni De Fanis, molto noti per i tanti libri scritti su Termoli. E cogliendo la presente occasione vorrei aggiungere molto bravi.

Infatti la loro passione nella ricerca delle fonti,il loro approfondimento nello studio dei documenti, il confronto ed il dettaglio delle informazioni li qualifica come storici di alto livello. Un giudizio completamente positivo per il quale, non ho titoli adeguati (avendo una laurea in ingegneria chimica), ma ho letto molti libri di storia e, credetemi sulla parola, i nostri due storici termolesi non hanno nulla da invidiare a quelli nazionali ed internazionali.

Nella notte del 3 ottobre del 43 soldati della Royal Marine (poco meno di 200) sbarcarono sul litoraneo Nord, si arrampicarono sul colle di Santa Lucia, arrivarono all’Hotel Corona, uccisero tutti gli ufficiali tedeschi sorpresi nel sonno.

Quella notte ebbe un seguito di combattimenti tra tedeschi ed inglesi che si protrassero per 5 giorni, costituendo in sostanza la Battaglia di Termoli

Due aneddoti, di poca importanza storica e più assimilabili a simpatiche curiosità, riguardanti il capo di tutte le forze militari inglesi di terra e di mare il generale Montgomery. Egli fu il vice di Ike Eisenhower, capo di tutte le forze alleate operanti in Europa e venne a Termoli in occasione della battaglia contro i Tedeschi e dormì per due notti nel borgo vecchio in una delle prime case di via San Pietro ( quella in leggera salita dopo l’entrata nel borgo lato torretta Belvedere)

La seconda curiosità è che negli anni ‘60 andò di moda in Italia ed in Europa uno strano cappotto, molto corto, con cappuccio chiamato Montgomery dal nome del generale inglese che lo indossava appunto sin dagli anni della seconda guerra mondiale.

Ma tornando al tema dove esattamente sbarcarono i soldati inglesi ? Sulla spiaggia prospiciente il Panfilo o su quella di La Perla?

E proprio su questo quesito i due storici concittadini mi dettero, qualche anno fa, le loro due diverse versioni.

“Lo sbarco avvenne in corrispondenza del Panfilo”mi disse uno dei due storici mentre l’altro negava questa versione indicandomi che invece é avvenuto dopo il Mistral, all’altezza dell’attuale La Perla.

Con i nostri occhi abituati a guardare la realtà attuale è più logico pensare che lo sbarco sia avvenuto sulla spiaggia del Panfilo. Da esso si percorre la via più breve ossia la Mario Milano per raggiungere l’hotel Corona che rappresentava il punto obiettivo della missione.

Ma se vi immaginiamo il buio nel cuore della notte ( h 3:00 circa ) ed il Colle di Santa Lucia,senza luci, senza alcun altro punto di riferimento e tanto meno la Mario Milano ( non ancora costruita), allora trecento metri più in là o più in qua del punto di sbarco più ottimale è una cosa da poco, quasi un nulla.

Ed ecco la sorpresa di pochi giorni fa, dopo poco meno di 80 anni: la scoperta di un mezzo anfibio militare risalente alla 2a guerra mondiale con a bordo munizioni e materiale esplosivo a 5 metri di profondità ed a 300 metri dalla riva, davanti al lido La Perla.

A questo punto noi tutti normali ci togliamo un rospo dalla gola dicendo apertamente ma che importanza ha se lo sbarco è avvenuto 300 metri più in qua o più in là e per di più quasi un secolo fa ?

Già questo vale per noi gente normale, ma per gli storici la ricerca della verità va sempre perseguita, anche per un dettaglio fosse anche una differenza di 300 metri.

Mentre per noi è diverso. E perciò parafrasando dal Rigoletto di Giuseppe Verdi cantiamo Il Panfilo o La Perla per noi pari sono.

Luigi De Gregorio