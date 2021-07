TERMOLI. Il cielo non è terso, ma il caldo morde e non poco e stamani, affacciandoci come di consueto sulla terrazza del borgo antico tra il Belvedere dei fotografi e via Federico di Svevia, lato Castello, abbiamo visto uno stuolo di bagnanti gremire l’acqua come poche volte in precedenza a luglio.

Scene che solitamente registriamo nel picco ferragostano.

Il clima oggi conciliava davvero soltanto relax sulla spiaggia e bagno in mare e così è stato.

In centro poca gente, visto l’afflusso balneare e trovare posti auto sul litorale era pressoché impossibile, gettonate le navette gratuite.

Sotto l’ombrellone, nei giochi dei bar, come ping-pong, calcio-balilla, le classiche carte, soprattutto gli sport on the beach, come calcetto, beach volley e beach tennis a farla da padrone, per chi preferisce stare in gruppo e far scattare la molla agonistica rispetto alla nuotata.

Insomma, una scelta e una meta quasi obbligata, quando fa così caldo di domenica, per chi può, il mare è l’unica opzione praticabile.

Costa termolese presa d’assalto da ieri sera, ci riferiscono, anche perché durante la settimana, specie di sera, un grande movimento non lo avevamo notato.