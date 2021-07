Montecilfone ricorda don Guido Vallivero, fu parroco in paese per 38 anni

MONTECILFONE. In occasione del 50esimo anniversario della morte di Don Guido Vallivero (1933-1971), parroco di San Giorgio Martire per 38 anni, Montecilfone ha voluto ricordarlo con una commemorazione, avvenuta mercoledì scorso, 21 luglio, alle ore 18 in Piazza Lame. In primis raduno dei fedeli con celebrazione eucaristica affidata a don Matteo Moccia, parroco di Petacciato, e a don Franco Pezzotta, parroco di Montecilfone. La commemorazione ha vissuto della descrizione illustrativa del Monumento a opera del professor Nicola Barbato; oltre al saluto del sindaco Giorgio Manes e della testimonianza di Francesco Quici su «Don Guido: Uomo-Sacerdote», infine parola al direttore dellì’Hospice Madre Teresa di Calcutta Cure Palliative e Terapia del Dolore di Larino, Mariano Flocco. Un evento desiderato tanto dal parroco don Franco Pezzotta quanto dall' amministrazione comunale. Dopo la solenne cerimonia religiosa le parole del primo cittadino, Giorgio Manes: «Purtroppo non ho avuto l'onore di conoscere il parroco ma tante sono le testimonianze di gratitudine, affetto e stima, è stato un parroco che ha dato al popolo di Montecilfone affetto e amore, non solo con le parole ma con fatti reali. È stato l'esempio, quello che conta e che resta impresso e scolpito per sempre nel cuore di tutti è lui Don Guido, parroco, maestro e padre di tutti i più bisognosi». La statua di Barbato risale al 1990. Tutti i relatori hanno raccontato degli aneddoti, con testimonianze molto toccanti e commoventi. La cerimonia si è concluso con la lettura da parte del sindaco Giorgio Manes della targa donata dall'amministrazione. Ospite d'onore la pronipote del parroco don Guido la signora Annamaria Vallivero che, commossa, ha ringraziato tutta la comunità.