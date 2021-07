TERMOLI. Non vogliamo passare per esagerati, sia ben chiaro. Ma chi tiene al decoro urbano non tollera alcuna forma di proliferazione di sacche di degrado, come quelle che ad esempio abbiamo avuto modo di immortalare all’uscita del centro vaccinale del PalAirino, nel pomeriggio di oggi.

Ligi nel ricevere una seconda dose, richiamo necessario per completare il ciclo vaccinale anti-Covid, come noi decine e decine di persone, con l’input dato dall’introduzione del Green pass (dal 6 agosto), che ha aumentato e di molto prenotazioni e richieste di somministrazione, all’uscita del palasport riconvertito all’uso sanitario a causa della pandemia, notiamo decine e decine di batuffoli di cotone, quelli che ci vengono forniti appena ricevuta la somministrazione sul braccio destro o sinistro, gettati liberamente lungo il percorso di uscita dalla struttura.

Chi è stato vaccinato o è entrato almeno una volta nel PalAirino sa bene che ci sono dei cestini ad hoc in cui disfarsi del batuffolo, che ci viene consegnato dopo la puntura, con cui premere sulla parte bucata dall’ago, nei 15 minuti di attesa protocollare che precedono l’uscita stessa degli utenti.

Ora vorremmo sapere per quale motivo ci sono tanti utenti che ritengono di poter imbrattare stradina e aree verdi del “cotone”, piuttosto che conferirlo da persone civile negli appositi contenitori.

Un seme d’inciviltà (e di sporcizia e scarsa igiene, vista anche lo stesso utilizzo del batuffolo) di cui faremmo volentieri a meno.