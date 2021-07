TERMOLI. Impegno a riscoprire, valorizzare e tutelare il dialetto termolese, è quello dell’architetto Luigi Marino, che ieri sera ha presentato la ristampa della raccolta di poesie del nonno Raffaello d’Andrea, evento al Teatro Verde di cui tratteremo a parte.

Partendo da A’ mazze du’ Castille, con Marino il nostro Michele Trombetta ha dialogato proprio sulle virtù del vernacolo locale.

Termoli: terra di poeti dialettali? Sono sotto gli occhi di tutti le manifestazioni pregevoli di un impegno a salvaguardare alcuni elementi della cultura locale e una maggiore attenzione proprio verso il dialetto, testimoniata da iniziative meritevoli di attenzione e sostegno. Al di là dei risultati dei singoli autori, nel complesso delle manifestazioni emerge una promettente sensibilità collettiva verso la Cultura Locale anche se, non di rado, si tende a cadere nella trappola delle emulazioni e in un pericoloso campanilismo. Nella storia della poesia dialettale termolese un significativo ruolo va riservato a Raffaello D’Andrea. Con Giuseppe Perrotta è riconosciuto come padre fondatore e fonte di ispirazione per intere generazioni di poeti.

Era sostenitore di un dialetto da usarsi, ancor prima che per la poesia, come lingua parlata e “pratica” culturale. Insisteva molto sul grande potere che le parole potevano avere e incoraggiava i giovani a non dimenticare il termolese che poteva servire, oltre tutto, per scoprire aspetti importanti della storia della città e delle proprie famiglie. Ma anche -e lo diceva ammiccando- per distinguersi da quelli che “parlano giargianese e sdreuss”.

Nel 1955 Don Raffaele ha pubblicato la raccolta di “Alcune Poesie in Vernacolo Termolese Contemporaneo” (150 poesie delle circa 800 che ha scritto) presso la Tipografia Adriatica. I nipoti hanno pensato di ripubblicare questo libro ormai introvabile e metterlo a disposizione di chi ne ha interesse e per chi ha voglia di approfondire alcuni aspetti di quel periodo, quando Termoli era ancora un paese ma cominciava a vedere le prime trasformazioni. La pubblicazione, come si legge nella prefazione, “non ha alcuna pretesa letteraria; ma vuol essere soltanto una rassegna della lingua parlata da questo popolo, al solo scopo di metterne in rilievo la tipica espressiva bellezza […] usando il linguaggio del popolo nella più schietta espressione”.