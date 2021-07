Caldo africano intenso e afa alle stelle in settimana: oggi a Termoli superati i 38 gradi

TERMOLI. L’estate 2021 ce la ricorderemo a lungo, con 38.1 gradi, alle 12.20, la stazione meteo di Difesa Grande ha registrato il picco di calore più alto degli ultimi due anni.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, «Al centrosud intensa e prolungata ondata di caldo africano, afa alle stelle. Farà molto caldo praticamente per tutta la settimana, a causa dei venti in arrivo dal Nord Africa, decisamente roventi. Afa alle stelle, così come nelle grandi città, dove si soffrirà anche in tarda sera e in prima nottata. Le temperature percepite potranno così superare anche i 38° C. Inoltre fino a mercoledì avremo cieli spesso lattiginosi, giallognoli, o a tratti nuvolosi, anche per via della sabbia in sospensione richiamata dal deserto, cosa che tra l'altro potrà favorire anche qualche locale breve piovasco o isolato temporale, non certo rinfrescante», concludono da 3bmeteo.com.